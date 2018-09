calcioweb.eu

: #Psg, stretto un accordo con una società di criptovalute - CalcioWeb : #Psg, stretto un accordo con una società di criptovalute - Dalla_SerieA : Ag. Rodriguez: 'Gattuso come un padre per Ricardo. PSG? Si tiene stretto il Milan' - -

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Il Paris Saint Germain ha annunciato di aver firmato una partnership con laSocios.com, specializzata in criptovaluta, cioè moneta virtuale, sotto forma di chip. La ricerca di partner economici in una fase in cui le spese sono crescenti e e il fair play finanziario è diventata fondamentale nel calcio. L'ha una durata quinquennale e frutterà al club parigino 2,5 milioni di euro all'anno. La collaborazione sarà finalizzata allo sviluppo della prima offerta di chip per i fan e all'ottimizzazione dei loro impegni oltre alla concessione di alcuni vantaggi come il diritto di voto durante le consultazioni avviate dal club.