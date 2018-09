Progetto Libellula | il rispetto per le donne parte dal posto di lavoro

dilei

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Violenza sulle: forse l’espressione più scritta, letta, sentita negli ultimi anni. Ha riempito la cronaca nera, intasato i telegiornali, monopolizzato blog e social. E a giudicare dai fatti, da quello che succede ora dopo ora intorno a noi, ancora drammaticamente in primo piano. Di strada da fare ce n’è ancora tanta. E per arrivare ai risultati, si deve partire dal basso, da una cultura che insegni ilper le identità e le differenze. Cultura che va insegnata a scuola, ai nostri figli, e andrebbe forse ricordata anche agli adulti. E quale luogo migliore se non quello in cui passano la maggiordella loro giornata, convivenza forzata di uomini e: ildi? Questo hanno pensato Marilù Guglielmini e Debora Moretti, quando hanno realizzato che proprio le “aziende, incubatrici di valori, devono assumere un ruolo attivo e farsi ambasciatrici di una ...