Produzione | a luglio giù dell’1 | 3% rispetto al 2017 Crollano auto | prodotti petroliferi

(Di mercoledì 12 settembre 2018) L’Istat la descrive come una “brusca discesa“. A2018 per laindustriale è calata dell’1,8% su giugno e dell’1,3%allo stesso mese del: si tratta della prima contrazione tendenziale da giugno 2016 e del risultato peggiore da oltre tre anni, a partire da gennaio 2015 (-1,8%). Gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano performance negative in quasi tutti i settori di attività economica, con le maggiori flessioni nella fabbricazione di(-6,5%), coke eraffinati (-6,4%), nell’industria del legno, della carta e stampa (-5,8%), nella metallurgia ein metallo esclusi macchine e impianti (-2,8%) e nella fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche. In crescita invece attività estrattiva (+2,8%) e fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso ...