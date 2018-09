Produrre energia da un soffio

huffingtonpost

(Di mercoledì 12 settembre 2018) (a cura di Massimo De Vittorio – Coordinatore del Centro per le Nanotecnologie Biomolecolari dell'Istituto Italiano di Tecnologia, CBN-IIT, di Lecce)Un sottilissimo foglietto di plastica in parte ricoperto da una superficie riflettente: è questo l'aspetto dei dispositivi piezoelettrici flessibili di Piezoskin srl, startup dell'Istituto Italiano di Tecnologia guidata da Francesco Guido, nata dalle tecnologie sviluppate nell'ambito dell'attività di ricerca del centro IIT.Piezoelettricità e flessibilità sono le parole chiave per comprenderne il funzionamento e le applicazioni. La piezoelettricità è la proprietà di alcuni materiali di generare carica elettrica se sottoposti a deformazione o compressione (piezo deriva dal greco πιεζειν che si traduce in premere, comprimere). Dalla sua scoperta ad ...