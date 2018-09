Previsioni Meteo | scatta l’allerta in Europa per l’arrivo dell’Uragano Helene

Previsioni Meteo : torna ad accendersi l’instabilità in vista della terza decade di Settembre : Previsioni meteo – Avevamo accennato, nelle nostre analisi mensili, come in generale il mese di Settembre si sarebbe contraddistinto per una maggiore presenza dell’alta pressione, ma anche per disturbi instabili. Questi li avevamo ipotizzati come prevalenti in seno a una circolazione settentrionale, minoritari in seno a infiltrazioni più umide occidentali. I fatti stanno evolvendo più o meno come delineato e in linea con l’evoluzione anche ...

Gli Uragani “Florence” ed “Helene” scatenano una storica ondata di caldo anomalo in Europa : +35°C in molti Paesi - le Previsioni Meteo dettagliate [MAPPE] : 1/7 ...

Previsioni Meteo : oggi la giornata più calda della settimana - fino a +33°C in pianura al Centro/Nord : Gran parte del territorio italiano sta godendo, quest’oggi, di un bel tempo prettamente estivo. Se consideriamo che siamo oramai verso metà settembre, diremmo anche un po’ anormalmente estivo. La fase stagionale, infatti, vorrebbe un andamento termico almeno di 4/5° inferiore ai valori massimi che, ad esempio, si stanno registrando in queste prime ore pomeridiane. Diffusamente si stanno toccando valori in pianura tra 29 e 31°, ma su molte aree ...

Previsioni Meteo : alta pressione africana nel week-end ma occhio ai temporali : alta pressione ad oltranza sull'Italia, ma occhio ai temporali al nord nel week-end! Previsioni Meteo / Il vasto campo di alta pressione di origine nord africana giunto sull'Italia sta garantendo...

Le Previsioni Meteo per domani - giovedì 13 settembre : Finiscono un po' ovunque i giorni di bel tempo, almeno per ora The post Le previsioni meteo per domani, giovedì 13 settembre appeared first on Il Post.

Previsioni Meteo - non solo “Florence” : cresce l’ansia in Europa per l’Uragano “Helene” - gli ultimi aggiornamenti : Previsioni Meteo – Non c’è solo l’Uragano Florence a tenere banco sull’oceano Atlantico: attenzione anche a “Helene”, che non si dirigerà verso gli Stati Uniti d’America e i Caraibi come consuetudine delle tempeste tropicali, ma ha già assunto una traiettoria decisamente insolita, puntando in pieno l’Europa occidentale. E’ ancora troppo presto per capire nel dettaglio se raggiungerà il ...

Previsioni Meteo - violente tempeste in arrivo sul Regno Unito : piogge intense - forti venti e forse anche la prima neve : Per tutta la prossima settimana, diverse tempeste si muoveranno nel Nord Atlantico e a nord della Scozia, portando rovesci sulle parti settentrionali del Regno Unito prima di spostarsi verso la Norvegia. Queste tempeste potranno portare anche venti di oltre 50 km/h sulle aree più elevate e sulle spiagge esposte a est. Un cambiamento verso sistemi più potenti potrebbe essere in arrivo. “La corrente a getto dovrebbe diventare più instabile la ...

Previsioni Meteo - l’Uragano Helene si dirige verso l’Europa mentre Florence colpisce gli USA : scatenerà un’incredibile ondata di CALDO RECORD in tutto il Vecchio Continente! : 1/36 ...

Le Previsioni Meteo di mercoledì 12 settembre : Portano buone notizie per tutti quelli che rimpiangono l'estate The post Le previsioni meteo di mercoledì 12 settembre appeared first on Il Post.

Meteo Roma : Le Previsioni per il 12 Settembre 2018 : Meteo Roma. Nella Capitale previsto tempo asciutto per tutta la giornata, con sole prevalente specie in mattinata e al pomeriggio. Nel Lazio giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con ampi spazi di sereno. Meteo Roma: Le previsioni per domani 12 Settembre 2018 Tempo asciutto per tutta la giornata, con sole prevalente specie in mattinata e al pomeriggio. Nuvolosità in aumento a partire dalla sera ma sempre senza ...

Previsioni Meteo : più alta pressione e caldo per la seconda decade di settembre - ma infiltrazioni instabili da Ovest e da Sud : Va delineandosi con maggiore chiarezza il possibile andamento del tempo per il corso di questa seconda decade di settembre. L’aspetto saliente è un certo cambio di circolazione che, seppure temporaneo, appare abbastanza radicale. A una circolazione mediamente settentrionale, come accorsa nella prima decade e presente ancora per qualche giorno, succederà un’altra dapprima occidentale, poi via via meridionale, quindi un po’ agli antipodi di quanto ...

Le Previsioni Meteo per domani - mercoledì 12 settembre : Dove pioverà e dove no, che alla fine è quello che interessa a tutti The post Le previsioni meteo per domani, mercoledì 12 settembre appeared first on Il Post.

Previsioni Meteo Italia : Mappa Elaborata da Rete Meteo Amatori Bollettino per l’11 Settembre 2018 La giornata di Martedì avremo condizioni di tempo soleggiato su gran parte del paese. Da segnalare soltanto qualche innocuo annuvolamento lungo i rilievi Alpini e velature di passaggio. Avvisi di Criticità Il CENTRO FUNZIONALE CENTRALE assunte le criticità comunicate dai Centri Funzionali Decentrati di tutte le Regioni e Province autonomeEMETTE IL PRESENTE ...

Previsioni Meteo - focus sull’ondata di caldo in Europa : attesi 30°C al Nord Italia e in Francia - Spagna vicina ai 40°C [MAPPE] : 1/13 ...