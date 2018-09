Preso con l' auto rubata | un jammer annienta l' antifurto satellitare

Dai Lattari al Salernitano : Preso con mille piante di marijuana : Presi mentre raccolgono mille piante di canapa indiana. Stavolta la piantagione non era stata seminata sui monti Lattari, bensì nel Salernitano, a Roscigno, dove sono state arrestate tre persone, tra ...

Renzi alla festa milanese del Pd : “Con la personalizzazione abbiamo Preso due volte il 40% - con la spersonalizzazione il 19” : Dopo aver detto che non è più il tempo delle analisi post-sconfitta, Matteo Renzi è tornato a quelle pre-sconfitta, nel suo comizio alla festa milanese del Pd, ha rilanciato, rivendicandola, la famosa “personalizzazione” che ha portato alla sconfitta del referendum costituzionale. Risultato, quel 40%, che lui continua a considerare “un voto a lui”, adducendo invece alla presunta successiva spersonalizzazione la debacle ...

Juventus - Nedved racconta : “ecco come abbiamo Preso Cristiano Ronaldo” : Nedved ha parlato dell’acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus, una trattativa super, gestita magistralmente Cristiano Ronaldo è stato il colpo dell’estate in Serie A, la Juventus si è accaparrata i servizi del calciatore più forte al mondo, sorprendendo tutti con una trattativa lampo molto ben gestita. Pavel Nedved ha raccontato i retroscena dell’affare, parlando ai cechi di Idnes Tv: “L’affare ...

Moldova - il presidente ferito in un incidente d’auto. Lo scontro riPreso in diretta : Il presidente della Moldova, Igor Dodon, ha riportato ferite superficiali in seguito ad un incidente d’auto avvenuto nella città di Straseni, nel nord della Moldova. Il consigliere per la presidenza, Maxim Lebedinschi, ha detto che a Dodon non sono state necessarie cure mediche dopo l’incidente. “Sta bene”, ha detto mentre il portavoce del Servizio di Sicurezza, Anatolie Golea, ha precisato che il presidente ha riportato alcune ...

Napoli - lancia il manubrio della palestra contro i poliziotti : Preso ghanese : Napoli: la Polizia di Stato arresta ghanese per resistenza a P.U. e danneggiamento Ieri sera gli agenti della Polizia di Stato dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli hanno ...

"Privacy e libertà. Così la Silicon Valley ha Preso il controllo della nostra mente" : Franklin Foer premette, nel suo libro, di avere dei precedenti con i signori della Silicon Valley. Infatti il New Republic, testata storica americana di cui era direttore, nel 2012 fu comprato da Chris Hughes, ex compagno di stanza di Mark Zuckerberg a Havard: due anni dopo, tra Foer (e gran parte della redazione) e il magnate della tecnologia il divorzio era totale. E dire che Franklin Foer, fratello del romanziere Jonathan Safran e oggi ...

SorPresona con Honor 10 e l’aggiornamento Pie : avvistamento pubblico in Cina? : Potrebbe avvenire decisamente prima del previsto la distribuzione dell'aggiornamento del sistema operativo Android Pie per Honor 10. In queste settimane si è parlato molto del top di gamma soprattutto per quanto concerne la questione GPU Turbo, con il pubblico che ha avuto la possibilità di testare il pacchetto software già ad agosto come avrete notato con il nostro approfondimento. L'iniziativa, in qualche modo, ha distolto l'attenzione dalla ...

Ed Sheeran confessa che la pausa che si era Preso era per 'conoscere meglio Cherry Seaborn' : ... @teddysphotos, on Dec 12, 2015 at 10:29pm PST Il cantante è tornato sul quel periodo svelando che non solo aveva bisogno di " smettere di guardare il mondo attraverso uno schermo " ma che c'erano ...

Vita in Diretta - inizio stagione con gaffe. Timperi alla Fialdini : “All’esame con Costanzo hai Preso 29 perché eri raccomandata - sennò era un 23” : Doppia gaffe al debutto per la nuova Vita in Diretta che si è riproposta al pubblico con la riconfermata Francesca Fialdini e con la novità Tiberio Timperi, quest’ultimo scelto dopo la misteriosa e discussa uscita di Marco Liorni. Una coppia di conduttori non inedita, già nel 2013 avevano infatti cocondotto “Unomattina in famiglia“. Un feeling che hanno tentato di riproporre tra battute e frecciatine ma un episodio, avvenuto ...

Preso "il Lupo" - pirata della strada di Catania. Aveva travolto con l'auto la tavolata dei vicini : terminata alle 14 di ieri la fuga di Gaetano Fagone, il 52enne che venerdì sera ha investito di proposito a Palagonia, nel Catanese, un'intera tavolata di persone che cenava all'aperto lasciando ...

