Presentato il più avanzato iPhone mai creato e il nuovo Apple Watch

(Di mercoledì 12 settembre 2018) "È il piùche abbiamo mai'' ha dichiarato Tim Cook sul palco dello Steve Jobs Theatre di Cupertino, durante la consueta presentazione settembrina dei nuovi modelli. Questo dopo aver affermato “Oggi porteremo l'X su unlivello”. Le sue prime parole non erano state però per ilsmartphone, ma dedicate al consumatore che “è al centro del mondo” e alle cifre: “Sono più di 2 miliardi gli iOS device venduti”. La scena poi è stata occupata dalla quarta generazione di: uno smartj molto diverso dai precedenti, con uno schermo il 30% più grande, e che rende più facile usare tutte le applicazioni.anche guardiano della salute La cosa più nuova, però è che si presenta - o meglio viene- come ilguardiano della nostra salute. Non solo fitness e monitoraggio di allenamenti e calorie, dunque, ma la ...