: #Crollo ponte, @DaniloToninelli : 'Colpa è di chi lo aveva in custodia, con la complicità dello Stato' - fanpage : #Crollo ponte, @DaniloToninelli : 'Colpa è di chi lo aveva in custodia, con la complicità dello Stato' - carlaruocco1 : IL PD E LE AUTOSTRADE DALLE CONCESSIONI D'ORO Danilo Toninelli: “Il Governo è compatto nel ritenere che i lavori d… - fattoquotidiano : Ponte Morandi, tensione in Aula. Toninelli: ‘Subìto pressioni’. Orlando: ‘Allora denunci’. E Sgarbi si infuria: ‘Fu… -

Si "sta valutando l'opportunità, per esigenze operative,dire il termine" dei lavori dellaministeriale sul crollo delMorandi di Genova, fissato al 14 settembre. Lo ha detto il ministroallaTrasporti della Camera. Slitterà di qualche giorno la relazione finale degli ispettori ministeriali,sarà consegnata "all'inizio della prossima settimana", spiega,e "non ci saranno le firme dei soggetti indagati".Nel decreto in arrivo si prevede un'Agenzia per la sicurezza delle infrastrutture.(Di mercoledì 12 settembre 2018)