Ponte Morandi | bozza Dl | risarcimenti per danni non reddito imponibile

Ponte Morandi - Genova fa i conti con gli effetti del crollo : Prima di tutto, però, il crollo del Ponte Morandi ha cambiato la vita e l'economia del quartiere che per 50 anni ha vissuto sotto le sue campate e che ora "rischia di sparire: con gli sfollati, ...

Ponte Morandi : bozza Dl - zona logistica speciale per Genova : Roma, 12 set. (AdnKronos) - "Ai fini del superamento dell’emergenza conseguente all’evento" del crollo del Ponte Morandi a Genova e "per favorire la ripresa delle attività economiche colpite, direttamente o indirettamente, dall’evento stesso, è istituita la 'zona logistica speciale - Porto e Retropo

Toninelli - "Decreto Genova in CdM domani"/ Ponte Morandi - ultime notizie : ad Spea - "addolorato per tragedia" : Crollo Ponte Morandi, Toninelli: 'decreto Genova in CdM forse già domani', slitta revoca concessioni ad Autostrade. Ad Spea interrogato: 'addolorato'.

Ponte Morandi - Toninelli : 'Decreto per Genova in Cdm forse già domani' - : Il ministro delle Infrastrutture ha negato problemi sull'affidamento diretto della ricostruzione a Fincantieri. Il presidente di Confindustria Boccia: evitare conflitti istituzionali, no al gioco dei ...

Ponte Morandi : Di Dio - con intelligenza artificiale si potrebbero salvare vite (2) : (AdnKronos) - Tra i temi al centro del dibattito, il rischio di una concorrenza tra uomo e macchine “pensanti” nel mondo del lavoro, anche intellettuale. E sebbene non manchino le prime stime, come quella della società Deloitte ricordata dal direttore dell’Icar-CNR Giuseppe De Pietro, secondo la qua

[La polemica] I manager di Stato che ridono sotto il Ponte Morandi in macerie : ... forse troppo impegnate con l'alta politica, l'alta finanza e l'alta cronaca. Vediamo adesso che cosa farà il governo Conte: se Autostrade " come è Stato ribadito più volte " non deve ricostruire il ...

Crollo di Ponte Morandi - appello della Regione : spostare Samp-Fiorentina : Genova - All'unanimità per alzata di mano, il consiglio Regionale della Liguria ha chiesto alla Lega Calcio di spostare il recupero di Sampdoria-Fiorentina , partita di serie A in programma allo ...

Cosa fa Fincantieri - l'azienda a cui il governo vuole affidare la ricostruzione del Ponte Morandi : Il ministro dei trasporti Toninelli vuole incaricare Fincantieri della ricostruzione. l'azienda si occupa di cantieristica navale ma anche di infrastrutture

La foto di Bono - ad di Fincantieri - che ride sotto le macerie del Ponte Morandi : Appare su The Medi Telegraph, il portale sull'economia marittima del Secolo XIX , quotidiano genovese del Gruppo Espresso/La Stampa, ma a corredare un articolo sulle relazioni industriali fra ...

Cosa fa Fincantieri - l’azienda a cui il governo vuole affidare la ricostruzione del Ponte Morandi : I cantieri navali di Fincantieri Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, ha annunciato che nel consiglio dei ministri di venerdì presenterà un decreto legge per Genova, dopo il crollo del viadotto Morandi che ha causato la morte di 43 persone. Il provvedimento, secondo le anticipazioni del ministro, conterrà strumenti di aiuto alle famiglie e alle imprese (mutui e agevolazioni fiscali) e l’affidamento per la ...