Ponte Morandi a Genova | le ferite della città un mese dopo

Ponte Morandi - DOMANI DECRETO GENOVA E 'DOPPIO' COMMISSARIO/ Toninelli 'lancia' Fincantieri e Italferr : Crollo PONTE MORANDI, Toninelli: 'DECRETO GENOVA in CdM forse già DOMANI', slitta revoca concessioni ad Autostrade. Ad Spea interrogato: 'addolorato'.

Nelle mail di tre anni fa tra Autostrade e Spea già si parlava di "criticità" del Ponte Morandi : Tra Autostrade e Spea Engineering si parlava di "criticità" del Ponte Morandi già tre anni fa. Le comunicazioni, informali, avvenivano via mail o chat e sarebbero state in termini discordanti rispetto alle comunicazioni ufficiali. E' quanto emerge dalle analisi che gli uomini del primo gruppo della guardia di finanza stanno effettuando sulla documentazione acquisita Nelle scorse settimane.Il progetto di retrofitting riguardante i ...

Crollo del Ponte Morandi : "Tornerò a Genova per la mezza maratona" : E' viva per miracolo, Rita Giancristofaro , 41enne sopravvissuta assieme al fidanzato Federico Cerne, fisioterapista dell' Alma Basket di Trieste , al Crollo del Ponte Morandi dello scorso 14 agosto . ...

Ponte Morandi - la bozza del decreto : Ponte Morandi , arriva la bozza del decreto con le 'Disposizioni urgenti per la città di Genova, per la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, per il lavoro e per altre ...

Ponte Morandi : bozza Dl - risarcimenti per danni non reddito imponibile : Roma, 12 set. (AdnKronos) - "Per i soggetti privati, proprietari di immobili o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali nell’area circostante" al Ponte Morandi che è crollato e "che abbiano subito danni verificati con perizia asseverata, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti c

Ponte Morandi - Genova fa i conti con gli effetti del crollo : Prima di tutto, però, il crollo del Ponte Morandi ha cambiato la vita e l'economia del quartiere che per 50 anni ha vissuto sotto le sue campate e che ora "rischia di sparire: con gli sfollati, ...

Ponte Morandi : bozza Dl - zona logistica speciale per Genova : Roma, 12 set. (AdnKronos) - "Ai fini del superamento dell’emergenza conseguente all’evento" del crollo del Ponte Morandi a Genova e "per favorire la ripresa delle attività economiche colpite, direttamente o indirettamente, dall’evento stesso, è istituita la 'zona logistica speciale - Porto e Retropo

Ponte Morandi - Toninelli : 'Decreto per Genova in Cdm forse già domani' - : Il ministro delle Infrastrutture ha negato problemi sull'affidamento diretto della ricostruzione a Fincantieri. Il presidente di Confindustria Boccia: evitare conflitti istituzionali, no al gioco dei ...

Ponte Morandi : Di Dio - con intelligenza artificiale si potrebbero salvare vite (2) : (AdnKronos) - Tra i temi al centro del dibattito, il rischio di una concorrenza tra uomo e macchine “pensanti” nel mondo del lavoro, anche intellettuale. E sebbene non manchino le prime stime, come quella della società Deloitte ricordata dal direttore dell’Icar-CNR Giuseppe De Pietro, secondo la qua

[La polemica] I manager di Stato che ridono sotto il Ponte Morandi in macerie : ... forse troppo impegnate con l'alta politica, l'alta finanza e l'alta cronaca. Vediamo adesso che cosa farà il governo Conte: se Autostrade " come è Stato ribadito più volte " non deve ricostruire il ...

