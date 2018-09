Polveriera Juventus | in tre hanno chiesto la cessione | mezza rivoluzione a gennaio | tre

calcioweb.eu

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Il campionato si è fermato per lasciare alle Nazionali, prestazioni non entusiasmanti per l’Italia in Nations League, pareggio contro la Polonia e sconfitta contro il Portogallo, la situazione nel girone può considerarsi in salita. Nel prossime weekend torna in campo la Serie A, l’unica squadra a punteggio pieno è ladi Massimiliano Allegri, i bianconeri dovranno vedersela con la sorpresa delle prime giornata, il Sassuolo, ben sette i punti conquistati dai neroverdi e secondo posto in classifica. Ma in casa bianconera a tenere banco è anche il calciomercato e le strategie per il mercato, si preannunciano operazione molto importanti. Sono infatti tre i calciatori ‘scontenti’ e che possono essere considerati con la valigia in mano. Il primo ed il più importante è sicuramente Paulo Dybala, l’argentino è stato preso poco in considerazione in ...