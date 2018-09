Pittoni | Istruzione | | «Ho la terza media? Sì | ma studio sempre»

Il senatore leghista Mario Pittoni a capo della Commissione Istruzione ha la terza media : Il senatore leghista, Mario Pittoni, a capo della Commissione Istruzione al Senato ha come grado d'Istruzione la terza media. L'esponente del partito di Matteo Salvini, in un'intervista a L'Espresso, ha confessato di non aver mai fatto chiarezza sul suo personale curriculum per paura che i social si scagliassero su di lui. Pittoni sostiene però che non concludere gli studi, e dunque non arrivare alla maturità, è stata una scelta: 'il sapere non ...