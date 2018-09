Pillars of Eternity II | Deadfire - Beast of Winter - recensione

Pillars of Eternity 2 : Deadfire : una data di uscita per il DLC "Seeker - Slayer - Survivor" : Obsidian Entertainment ha annunciato che il secondo DLC a pagamento per Pillars of Eternity 2: Deadfire uscirà il 25 settembre. Seeker, Slayer, Survivor, fortemente incentrato sul combattimento, porterà i giocatori in una nuova location per sfidare nuovi nemici.In occasione dell'annuncio è stato pubblicato un nuovo trailer, riportato da Gamingbolt.Seeker, Slayer, Survivor è incluso nel Season Pass del gioco. The Forgotten Sanctum, il terzo DLC, ...

Pillars of Eternity 2 : una nuova patch introduce le God Challenges e molto altro : Pillars of Eternity 2: Deadfire è uscito relativamente da poco e Obsidian continua a supportarlo con nuovi contenuti ogni mese. E' stata rilasciata una nuova patch che aggiunge una serie di nuove sfide ed è stato annunciato che il mese prossimo sarà disponibile il primo Boss di fine gioco, che metterà a dura prova le abilità del vostro party.Come riporta Gamingbolt, la prima sfida introdotta con la patch è Abydon, che aggiungerà la durabilità al ...

Pillars of Eternity 2 Deadfire : disponibile la prima grande espansione Beast of Winter : Pillars of Eternity 2: Deadfire si è arricchito con l'arrivo della prima grande espansione intitolata Beast of Winter.Il DLC introduce nuove isole da esplorare e il protagonista sarà invitato dai seguaci di Rymrgand (il Dio della morte e dell'entropia) su un'isola dell'estremo Sud. L'arrivo di Rymrgand ha portato freddo e distruzione e l'isola tropicale è ora ricoperta dal ghiaccio. Il nostro compito sarà fermare la minaccia e impedire alla ...