Piazza Affari | scambi in positivo per Tod' s

Piazza Affari : Safilo in forte discesa : Retrocede molto il produttore di occhiali da sole e da vista , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,85%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra un ...

Piazza Affari sotto la parità con bancari - Prysmian e TIM - brilla FCA. FTSE MIB -0 - 16% : I titoli di Stato tricolori vengono penalizzati dalle ultime dichiarazioni del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sulla riduzione delle tasse, e del vicepremier Matteo Salvini, sul calo dell'età ...

In Piazza Affari arriva Borsopoly - il gioco che insegna la finanza etica : “A dieci anni dalla crisi l’insicurezza è maggiore” : “Ho ridotto le vacanze e le uscite. Non sono ancora arrivata a ridurre il necessario, ma se continua così non la vedo bene“, lo ha raccontato una signora che ha preso parte al gioco Borsopoly, una sorta di Monopoly umano, che è stato inaugurato stamani a piazza Affari a Milano. A dieci anni dallo scoppio della crisi, si vuole invitare le persone a informarsi, ad agire e a conoscere la crescita positiva della finanza ...

Piazza Affari : balza in avanti Buzzi Unicem : Punta con decisione al rialzo la performance della società attiva nel settore del cemento , con una variazione percentuale dell'1,88%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Buzzi ...

Piazza Affari : sell-off per Prysmian : In forte ribasso il gruppo specializzato nella produzione di cavi , che mostra un disastroso -5,47%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in ...

Piazza Affari : acquisti a mani basse su Inwit : Ottima performance per Inwit , che scambia in rialzo del 4,59%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Inwit mantiene forza relativa positiva in confronto ...

Andamento negativo per il comparto bancario a Piazza Affari - -1 - 41% - - perde molto Banca MPS : Il Settore Bancario italiano prosegue la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità l' EURO STOXX Banks . Il FTSE Italia Banks ha aperto a 9.651,07, in calo dell'1,41% rispetto ...

Piazza Affari : Amplifon in rally : Effervescente la società leader nelle soluzioni uditive , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,88%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si ...

Piazza Affari : Fiat Chrysler sale verso 14 - 94 Euro : Protagonista il Lingotto , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,88%. L'andamento di Fiat Chrysler nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, ...

Piazza Affari : seduta euforica per Ferragamo : Brilla la maison del lusso , che passa di mano con un aumento del 3,67%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli ...

Zignago Vetro - prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari : Ottima performance per il produttore di contenitori in Vetro , che scambia in rialzo del 2,25%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al ...

Borsa - Piazza Affari apre in rialzo : Ftse Mib a +0 - 18% : Apertura in territorio positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib guadagna lo 0,18% a quota 20.890 punti. Avvio col segno più anche per gli altri principali listini europei: a ...

Piazza Affari e Borse europee previste in moderato rialzo in avvio - oggi l'asta del Tesoro con Bot annuali : Secondo quanto riporta l'agenzia Reuters, la prossima settimana il ministro dell'Economia giapponese, Toshimitsu Motegi, e il rappresentante americano al Commercio, Robert Lighthizer, dovrebbero ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende molti dati dall'Europa (12 settembre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca di avvicinarsi a quota 21.000 punti. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 04:11:00 GMT)