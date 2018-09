Piazza Affari | Amplifon in rally

Piazza Affari : Fiat Chrysler sale verso 14 - 94 Euro : Protagonista il Lingotto , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,88%. L'andamento di Fiat Chrysler nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, ...

Piazza Affari : seduta euforica per Ferragamo : Brilla la maison del lusso , che passa di mano con un aumento del 3,67%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli ...

Zignago Vetro - prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari : Ottima performance per il produttore di contenitori in Vetro , che scambia in rialzo del 2,25%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al ...

Borsa - Piazza Affari apre in rialzo : Ftse Mib a +0 - 18% : Apertura in territorio positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib guadagna lo 0,18% a quota 20.890 punti. Avvio col segno più anche per gli altri principali listini europei: a ...

Piazza Affari e Borse europee previste in moderato rialzo in avvio - oggi l'asta del Tesoro con Bot annuali : Secondo quanto riporta l'agenzia Reuters, la prossima settimana il ministro dell'Economia giapponese, Toshimitsu Motegi, e il rappresentante americano al Commercio, Robert Lighthizer, dovrebbero ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende molti dati dall'Europa (12 settembre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca di avvicinarsi a quota 21.000 punti. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 04:11:00 GMT)

Piazza Affari giù con Mediaset : Torna il segno meno a Piazza Affari con l'indice Ftse Mib -0,31% a 20.853 punti, ma in giornata è scivolato anche cento gradini più in basso, e l'All Share -0,29% a 23.114. Il titolo peggiore sul ...

Piazza Affari : solo un rapido pit-stop prima di nuovi rialzi? : Due ore prima della chiusura di Wall Street si guarderà al Beige Book, il tradizionale rapporto della Fed sullo stato di salute dell'economia a stelle e strisce. In giornata è previsto inoltre un ...

Andamento negativo per il comparto bancario a Piazza Affari - -1 - 15% - - in forte calo Banca Finnat : Il Settore Bancario italiano termina la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità l' EURO STOXX Banks . Il FTSE Italia Banks ha chiuso a 9.665,31, in calo dell'1,15% rispetto ...

Piazza Affari debole con bancari e Mediaset - rimbalza Atlantia. FTSE MIB -0 - 31% : In Germania e' stato reso noto che l'indice Zew, che misura la fiducia degli investitori istituzionali in merito alle aspettative sull'economia del paese tedesco, è in calo anche nel mese di ...

Piazza Affari debole con bancari e Mediaset - rimbalza Atlantia. FTSE MIB -0 - 31% : In Germania e' stato reso noto che l'indice Zew, che misura la fiducia degli investitori istituzionali in merito alle aspettative sull'economia del paese tedesco, è in calo anche nel mese di ...

Piazza Affari chiude in calo : Ftse Mib -0 - 31% - All Share -0 - 29% : Chiusura in calo per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,31% a 20.853 punti mentre l'All Share lo 0,29% a 23.114,22 punti. Tra i titoli che hanno messo a segno i maggiori ribassi nel ...

Piazza Affari : netto calo registrato da Tod's : Affonda sul mercato l' azienda di calzature di lusso , che soffre con un calo del 2,11%. Se si analizza l'andamento del titolo con il World Luxury Index su base settimanale, si scopre che il titolo ...

Piazza Affari : mette il turbo Aeffe : Protagonista la società italiana di articoli e accessori per l'abbigliamento , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,00%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Aeffe ...