Periferie | sindaci annunciano | Intesa con governo | i fondi saranno spalmati nel

Roma : vertice sindaci e premier Conte - c'è anche Giordani. Bando Periferie - si cerca una soluzione : E' in corso a Roma, nella Sala Verde di Palazzo Chigi, un vertice convocato dal premier Conte, che ha invitato una delegazione di sindaci per discutere il nodo del Bando periferie. Come è noto, i ...

Periferie - i sindaci : “C’è accordo col governo - salvi i fondi - arriveranno in 3 anni” : L'Anci, l'associazione dei sindaci italiani, ha incontro il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e ha fatto sapere che i fondi per le Periferie sono in parte salvi: "Nel prossimo decreto del governo, la prossima settimana, saranno stanziati i fondi nell'arco di un triennio". Ma le risorse precedentemente previste verranno comunque tagliate con il decreto Milleproroghe.Continua a leggere

Bando Periferie - i sindaci incontrano Conte. Decaro (Anci) : “Siamo pronti a interrompere relazioni” : “Siamo qui per chiedere al presidente del Consiglio di darci una mano, perché al Senato con un emendamento notturno sono stati stralciati 1,6 miliardi che servono alle periferie del nostro paese. Siamo qui per chiedere una soluzione di questo problema: se possibile, anche dilazionare i finanziamenti senza fermare i Comuni che sono più avanti”. Lo dice il presidente dell’Anci e sindaco di Bari Antonio Decaro, al suo ingresso a Palazzo ...

Fondi Periferie - sindaci veneti : “Tutelare convenzioni sottoscritte”. Zaia : “Esecutivo ha liberato avanzi per 8mila comuni” : I sindaci della Lega sottoscrivono l’appello firmata dagli altri primi cittadini delle città capoluogo. Il governatore Luca Zaia, invece, difende l’esecutivo. Gli esponenti del Carroccio in Veneto si spaccano sul fronte della decisione del governo di congelare per due anni i Fondi destinati alle periferie della grandi città. “Vogliamo stare lontano dalle strumentalizzazioni politiche e auspichiamo di costruire con il Governo un ...

Bando Periferie. Appello dei sindaci dei capoluoghi veneti al governo - a tutela dei cittadini e dello sviluppo del territorio : Auspichiamo di fare squadra insieme agli esponenti istituzionali di tutti i livelli del nostro territorio, in maniera trasversale, senza alcuna strumentalizzazione politica, ma solo a tutela degli ...

Fondi Periferie - sindaci veneti della Lega al governo : “Provvedimento drammatico - ripensateci. Il blocco è problema serio” : Mario Conte, sindaco leghista di Treviso, ci sarà. Il suo colLega di partito, Massimo Bergamin, primo cittadino di Rovigo, invece manderà a rappresentarlo il vice Andrea Bimbatti, di Forza Italia. Di fronte alle decisioni del governo di congelare per due anni i Fondi destinati alle periferie della grandi città, i rappresentanti leghisti non si sfilano dalla protesta dei sindaci delle città capoluogo del Veneto che alla vigilia di Ferragosto si ...

Bando Periferie - Ricci (Pd) : “Sindaci di ogni colore in rivolta contro lo stop. Senatori dem hanno sbagliato a votarlo” : “Stop al Bando periferie in Senato? Tutti i sindaci sono in rivolta, a prescindere dal colore politico, perché col decreto Milleproroghe sono state colpite città come Roma, Torino, Livorno amministrate dal M5s“. Sono le parole pronunciate a Coffee Break (La7) dal sindaco Pd di Pesaro, Matteo Ricci, a proposito dell’emendamento al decreto Milleproroghe, approvato in Senato, che sospende fino al 2020 il Bando di riqualificazione ...

Il taglio dei soldi alle Periferie ora agita i sindaci gialloverdi : Il congelamento dei fondi per il "Bando periferie", votato al Senato con un emendamento del decreto Milleproproghe, rischia di aprire una crepa interna al fronte gialloverde. Dopo le proteste dell'Anci e delle opposizioni, stanno cominciando a farsi sentire anche i sindaci di Lega e M5s. Filippo Nogarin, sindaco grillino di Livorno, non ci sta a perdere 18 milioni di euro per alcuni importanti progetti di riqualificazione. Il primo cittadino ...

La mossa del governo sulle Periferie fa arrabbiare anche i sindaci di Lega e M5s : In Italia anche i sindaci di Lega e M5s protestano contro il governo per il congelamento dei fondi destinati alle periferie contenuto nel decreto Milleproroghe. “Sono già partiti i lavori e, per alcune opere, abbiamo anche incassato il 20 per cento. Il problema riguarda tutti”, dice il vicentino Fra

Periferie - non solo i sindaci Pd contro congelamento dei fondi. Dopo Nogarin interviene Brugnaro : “Fronte comune” : Appelli al governo, lettere al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e minacce di diffide. I sindaci chiedono all’esecutivo di fare un passo indietro sul congelamento dei fondi del piano Periferie, contenuto nel decreto Milleproroghe. In prima fila gli esponenti del Partito democratico, ma non solo: Dopo i malumori del primo cittadino M5s di Livorno Filippo Nogarin, iniziano anche quelli dei rappresentanti di Lega e Forza Italia. Il ...

Il blocco del bando Periferie preoccupa i sindaci gialloverdi. Nogarin (M5s) : "Correttivo peggiore della toppa" : Il congelamento del bando periferie scatena le polemiche dentro e fuori dall'alleanza gialloverde. Da Vicenza a Livorno, i sindaci in quota Lega e M5s non ci stanno, ed esprimono preoccupazione per l'emendamento al decreto Milleproroghe che blocca fino al 2020 gli 1,6 miliardi che il governo Gentiloni aveva destinato a progetti di riqualificazione urbana di un centinaio di comuni. Per il primo cittadino di Livorno Filippo Nogarin, sentito dal ...

I fondi spariti per le Periferie - Lega e 5 Stelle fermano progetti per 1 - 6 miliardi. Sindaci in rivolta : Dal lato opposto la distrazione del Pd si presta all'affondo del sottosegretario all'Economia, Laura Castelli, M5S,, che ha gioco facile nel replicare:«È il colmo che il Pd ci attacchi visto che ha ...