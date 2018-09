Perché non si vedono le immagini di Wikipedia

Ciclismo - a tutto Moscon : “i pugni li ho presi - non dati. Il Team Sky mi ha un po’ sacrificato. Il Tour? Una vergogna Perché…” : Il corridore del Team Sky è tornato a parlare dopo la lunga squalifica, facendo rivelazioni alquanto scottanti La squalifica di cinque settimane, subita per il tentato pugno a Gesbert durante il Tour de France, terminerà domani e permetterà a Gianni Moscon di partecipare sabato alla Agostoni e domenica alla Bernocchi. AFP/LaPresse Il corridore del Team Sky dunque si mette alle spalle un periodo complicato, costellato di critiche e accuse ...

Equinozio d’Autunno 2018 : ecco Perché non sarà il 21 Settembre [DATA e INFO UTILI] : Nonostante quel che ritiene comunemente, le stagioni non cambiano sempre il giorno 21 (che sia Settembre, dicembre, marzo e giugno), infatti l’Equinozio, il primo giorno d’autunno, quest’anno cade il 23 Settembre, alle 01:54 UTC, 03:54 ora italiana. Generalmente l’Equinozio di autunno si verifica tra il 21 e il 24 Settembre, sempre in orari diversi. La variazione del momento in cui avviene è causato dalla diversa durata ...

Totti e Ilary Blasi non sono andati al matrimonio Ferragnez : solo oggi svelato il Perché : Invito a vuoto per Francesco Totti e Ilary Blasi, al matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni: la festa di nozze dei Ferragnez, a Noto, aveva tantissimi vip tra gli invitati, ma come spesso...

Il paese pronto a pagare Perché non vuole morire : È il Comune che vanta la maggiore estensione territoriale all'interno della città metropolitana di Torino. Con i suoi 132,52 chilometri quadrati occupa un'area più grande di quella che ospita lo stesso capoluogo piemontese. Eppure a Locana, paesino di montagna incastonato nel parco nazionale del Gran Paradiso, vivono solo poco più di 1.400 persone. Che di anno in anno diminuiscono. Negli ultimi 30 anni la popolazione si è quasi dimezzata e così ...

The Good Doctor non va in onda oggi 11 settembre 2018/ Perchè? il finale rimandato : grandi colpi di scena : L'ultima puntata di The Good Doctor (prima stagione) non va in onda stasera. Al suo posto c'è Gigi Proietti, Bruno in Una pallottola nel cuore 3. (Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 20:44:00 GMT)

ammesso alla materna ma non può sedersi con i compagni Perché non ancora vaccinato : Il bambino è stato ammesso a scuola, ma non può sedersi con gli altri compagni perché non è stato ancora vaccinato. Succede all'Arcimboldo, scuola dell'infanzia di Settimo Torinese. Dove la dirigente ...

Perché l’aggiornamento iOS 12 non arriverà per tutti il 12 settembre e cos’è la golden master : L'aggiornamento iOS 12 è davvero alle porte con il suo rilascio pubblico? Nonostante Apple mantenga la sua ritualità per alcune tempistiche di update da anni, sono in molti a credere ancora che domani, insieme alla presentazione dei nuovissimi iPhone XS&Co, ci sia anche l'annuncio del roll-out software. A meno di un colpo di scena che pure oggi ci sentiamo di escludere, difficilmente domani sera gli utenti "semplici" potranno mettere le ...

Pat Cash non ha dubbi : “Federer o gioca più tornei o si ritira. Agli US Open ha perso Perché…” : Pat Cash ha espresso un interessante parere sulla sconfitta di Roger Federer Agli US Open: l’ex tennista ha motivato così il ko dello svizzero Definire fallimentare la stagione di Roger Federer potrebbe forse risultare eccessivo, ma quale termine associare ad un’annata nella quale un giocatore del calibro dello svizzero, ‘condannato’ alla vittoria, ha snobbato il Roland garros e ha fallito a Wimbledon e Agli US ...

Fedez-Ferragni - Perché Francesco Totti e Ilary Blasi non sono andati al matrimonio : Lo scorso 1 settembre Fedez e Chiara Ferragni si sono giurati amore eterno. Alle nozze però erano assenti degli ospiti speciali: Ilary Blasi e Francesco Totti. Come ben ricordano i fan dei Ferragnez, la coppia era stata invitata tramite un video pubblicato su Instagram, in cui la fashion blogger e il rapper li avevano invitati a raggiungerli a Noto per i festeggiamenti. La famiglia Totti però non è mai sbarcata in Sicilia e non ha nemmeno ...

Alessandra Ghisleri a L'aria che tira : Perché il Pd non è ancora morto : Il Pd è morto? Forse no, almeno secondo Alessandra Ghisleri . In un suo intervento a L'aria che tira su La7, la direttrice di Euromedia Research fa il punto su come gli italiani vivono il loro ...

Sconfigge la leucemia a 8 anni ma non può andare a scuola Perché ci sono bimbi non vaccinati : La storia di un bambino veneto di 8 anni che dopo aver affrontato la terribile malattia e averla sconfitta con l'aiuto di un trapianto si è ritrovato a fare i conti con le scelte novax di alcuni genitori dei suoi compagni di scuola. Nella sua classe ci sono diversi bimbi non vaccinati che potrebbe comprometterne la sua già precaria salute.Continua a leggere

Ferrari - un ribaltone che fa discutere : ecco Perché Raikkonen non andava mandato via : La scuderia di Maranello ha deciso di sostituire Raikkonen con Leclerc, una scelta discutibile che potrebbe costare cara alla ‘Rossa’ Largo ai giovani, questo sarà lo slogan della Ferrari a partire dalla prossima stagione. Via Kimi Raikkonen, alla soglia ormai dei 40 anni, ecco Charles Leclerc pronto a compierne 21. Una scelta difficile e molto importante quella presa dai vertici di Maranello, che hanno seguito la strada ...