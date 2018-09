Perché la revoca della concessione ai Benetton è un incubo per il governo

REVOCA CONCESSIONE AUTOSTRADE/ Ecco Perché non è una follia da statalisti : REVOCAre la CONCESSIONE ad AUTOSTRADE per l'Italia come paventato dal Governo è stata indicata come un'ipotesi dannosa e statalista. Per PAOLO ANNONI non è così(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 06:01:00 GMT)REVOCA CONCESSIONE AUTOSTRADE/ Quello che nessuno dice sull'indennizzo, di P. AnnoniREVOCA CONCESSIONE AUTOSTRADE/ Di Pietro: un danno per il Paese, Ecco perché

REVOCA CONCESSIONE AUTOSTRADE/ Di Pietro : un danno per il Paese - ecco Perché : La minaccia del Governo rischia di bloccare il sistema autostradale. "Chiederei di rimodulare le tariffe per avere più risorse per la manutenzione'.

Perché revocare la concessione ad Autostrade è molto complicato e ha costi altissimi : Il governo ha annunciato di voler revocare la concessione per la gestione di alcune tratte ad Autostrade per l'Italia. Un procedimento molto complicato e che potrebbe avere costi elevatissimi, considerando le penali previste dalla Convenzione unica stipulata tra Anas e Autostrade. Ecco cosa prevede la concessione e come la si può revocare.Continua a leggere