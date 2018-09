Pentathlon | Mondiali 2018 | Anastasiya Prokopenko vince l’oro in rimonta nella prova

Pentathlon - Mondiali Città del Messico 2018 : Riccardo De Luca e Gianluca Micozzi a metà classifica dopo la prova di scherma : Si è svolto nella serata italiana il ranking round di scherma della finale maschile dei Mondiali di Pentathlon moderno in corso a Città del Messico: Riccardo De Luca e GianLuca Micozzi si attestano a metà classifica dopo la prestazione odierna, e domani, quando si disputeranno le altre prove, saranno costretti a rincorrere. Primi sono il ceco Jan Kuf ed il cinese Zhang Linbin, i quali, grazie a 24 assalti vinti e 11 persi, vantano 244 punti, ...

Pentathlon - Mondiali Città del Messico 2018 : Francesca Tognetti quarta dopo la prova di scherma! : SI è svolto nel cuore della notte italiana il ranking round di scherma della finale femminile dei Mondiali di Pentathlon moderno in corso a Città del Messico: Francesca Tognetti sogna una medaglia iridata, dopo aver chiuso al quarto posto. Più indietro Alice Sotero ed Alessandra Frezza, che appaiono già tagliate fuori dalla lotta per le posizioni di vertice. Oggi le altre prove. Prima è la transalpina Marie Oteiza, la quale, grazie a 25 assalti ...

Pentathlon - Mondiali Città del Messico 2018 : vanno in finale Gianluca Micozzi e Riccardo De Luca. Beffa per Giuseppe Mattia Parisi : Si sono completate nella notte italiana le qualificazioni maschili ai Mondiali di Pentathlon moderno in corso a Città del Messico: purtroppo il contingente italiano risulta dimezzato, con il passaggio alla finale a 36 riservato a Gianluca Micozzi e Riccardo De Luca. Fuori Giuseppe Mattia Parisi, primo degli esclusi, e Nicola Benedetti. Oggi il ranking round di scherma, domani il resto delle prove della finale. Nel Gruppo A Gianluca Micozzi si ...

Pentathlon - Mondiali Città del Messico 2018 : tre azzurre in finale! Resta fuori Irene Prampolini : Iniziano le prove individuali ai Mondiali di Pentathlon moderno di Città del Messico, e finalmente scendono in gara anche le rappresentanti italiane: nelle qualificazioni femminili sono tre le azzurre a passare in finale, ovvero Francesca Tognetti, Alessandra Frezza ed Alice Sotero, mentre Resta fuori Irene Prampolini, seconda delle escluse. Domani qualificazioni maschili e ranking round di scherma della finale femminile. Nel Gruppo A di ...

Pentathlon - Mondiali Città del Messico 2018 : la Germania vince la staffetta mista - Italia assente : Vanno in soffitta le specialità non olimpiche ai Mondiali di Pentathlon moderno in corso a Città del Messico: oggi si è infatti disputata la staffetta mista, che ha sorriso alla Germania, medaglia d’oro davanti all’Ungheria, d’argento, ed alla Francia, di bronzo. Domani finalmente si inizia con le prove individuali, con le qualificazioni femminili. In corsa per il titolo iridato nella staffetta mista c’erano sedici ...

Pentathlon - Mondiali 2018 : Francia oro nella staffetta maschile - davanti a Repubblica Ceca e Bulgaria : É la Francia a vincere la medaglia d’oro nella staffetta maschile dei Mondiali di Pentathlon moderno 2018 in corso di svolgimento a Città del Messico. La coppia transalpina, composta da Alexander Henrard e Valentin Belaud mantengono le promesse e si aggiudicano una prova solida conclusa con 1518 punti. Medaglia d’argento per la Repubblica Ceca con Martin Vlach e Jan Kuf con 1513 punti, mentre al terzo posto ha concluso la Bulgaria ...

Pentathlon - Mondiali 2018 : la Bielorussia si aggiudica l’oro nella staffetta donne davanti a Germania e Guatemala : Hanno preso il via ufficialmente con la staffetta femminile i Mondiali 2018 di Pentathlon moderno in corso di svolgimento a Città del Messico. La prima gara ha visto la medaglia d’oro per la Bielorussia che, con Anastasiya Prokopenko e Iryna Prasiantsova completano le cinque prove con il punteggio complessivo di 1381. Medaglia d’argento per la Germania (Annika Schleu e Ronja Steinborn) a quota 1364, mentre il bronzo lo conquista il ...

Pentathlon - Mondiali 2018 : nella staffetta maschile sarà la Corea del Sud a farla da padrona? : Dopo la staffetta femminile, che ha dato il via ufficialmente ieri ai Mondiali di Pentathlon 2018 di Città del Messico, è subito tempo della prova maschile a squadre. La giornata di sabato 8 settembre, quindi, sarà dedicata alla staffetta che ci farà capire se la Corea del Sud sarà in grado di confermare i successi delle ultime due edizioni. Nel Mondiale disputato ad Il Cairo, in Egitto nel 2017, i fuoriclasse Hwang Woo-jin e Jun Woong-tae ...

Pentathlon - Mondiali 2018 : presentazione della staffetta femminile. Germania e Russia favorite - Egitto e Giappone per confermarsi : Stanno per partire, a Città del Messico, i Mondiali di Pentathlon moderno: dal 7 al 13 settembre verranno assegnati i titoli iridati. Il programma verrà aperto, nei primi tre giorni, dalle prove a staffetta, alle quali l’Italia ha scelto di non partecipare, preferendo concentrarsi sulle gare individuali. Nella staffetta femminile, che aprirà la manifestazione domani, venerdì 7, sarà chiamata a difendere il titolo la Germania, vincente lo ...

Pentathlon - Mondiali 2018 : le favorite della gara femminile. Alice Sotero punta di diamante dell’Italia : A Città del Messico lo sport del soldato sta per incoronare la sua regina: dal 7 al 13 settembre si terranno i Mondiali senior di Pentathlon moderno. La qualificazione femminile si terrà il 10, mentre la finale è in programma il 12, anche se il giorno prima si disputerà il ranking round di scherma. Tante le pretendenti al trono della numero uno al mondo, la russa Gulnaz Gubaydullina, oro lo scorso anno: ci saranno al via la magiara Tamara ...

Pentathlon - Mondiali Città del Messico 2018 : i favoriti della gara maschile. Sarà Francia contro Sud Corea? L’Italia insegue : Siamo ormai ai nastri di partenza dei Mondiali di Pentathlon moderno 2018 di Città del Messico. Nella megalopoli centroamericana vivremo una settimana di grande sport e battaglie, con un parterre de roi davvero di primissimo lignaggio. Tutti i migliori saranno al via e, per quanto riguarda la prova individuale maschile, sono pronti per regalarci grandissimo spettacolo. La finale maschile che, come sempre, Sarà preceduta dalle qualificazioni, si ...

Pentathlon - Mondiali 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Speranze di medaglia per Riccardo De Luca e Alice Sotero : Siamo ormai ai nastri di partenza dei Mondiali di Pentathlon moderno 2018 che si disputeranno a Città del Messico tra il 7 ed il 13 settembre, per una kermesse che raccoglierà il meglio del panorama globale. La pattuglia italiana (che non prenderà parte alle staffette, come comunicato dalla Federazione) sarà composto da otto atleti, quattro uomini Nicola Benedetti (Avia Pervia), Riccardo De Luca (Carabinieri), GianLuca Micozzi (Esercito), ...

Pentathlon - Mondiali 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Il conto alla rovescia sta per terminare: mancano pochi giorni all’appuntamento più importante della stagione del Pentathlon moderno: a Città del Messico i migliori interpreti dello sport del soldato si daranno battaglia per portare a casa il titolo iridato. Fari puntate sulle due specialità olimpiche, ovvero le prove individuali, alle quali prenderà parte l’Italia, ma verranno assegnati i titoli anche nelle staffette (azzurri ...

