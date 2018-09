Pensioni | Salvini le blinda a 62 anni

RIFORMA Pensioni 2018/ Quota 100 a 62 anni - Boccia valuta l'ipotesi di Salvini (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Quota 100 a 62 anni, Boccia valuta l'ipotesi di Salvini. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 12 settembre(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 16:31:00 GMT)

Riforma Pensioni e LdB2019 - sulla Q100 Salvini rilancia da 62 anni di età : Le ultime novita' sulle pensioni ad oggi 12 settembre 2018 [VIDEO] vedono arrivare nuove importanti dichiarazioni dal leader della Lega Matteo Salvini in merito alla quota 100 e ad un possibile vincolo anagrafico a partire dai 62 anni anziché i 64 anni discussi in precedenza. Nel frattempo anche il Ministro Tria apre alla flessibilita' previdenziale, sebbene legandola ad un processo graduale e rispettoso dei conti pubblici. Infine, dai Fratelli ...

Pensioni - Salvini : "Sì a Quota 100 a 62 anni" : Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini inaugura la nuova stagione di Porta A Porta, in partenza stasera su RaiUno, con un'intervista fiume in cui vengono toccati decine di argomenti, tutti legati al futuro operato del governo di Giuseppe Conte.I lavori del Parlamento sono iniziati e se il periodo estivo è servito per fare o ribadire promesse, ora è ufficialmente partito il momento di iniziare a mantenerle. Tra queste c'è anche la revisione ...

Pensioni - Salvini rilancia : “Quota 100 con 62 anni di età” : Resta ancorato al suo punto Matteo Salvini: la Fornero deve essere smantellata, proprio a partire dall’introduzione della Quota 100. Cambiano però le sue richieste in merito. Per il ministro dell’Interno è possibile e doveroso abbassare l’età anagrafica per accedere a questa misura si pensionamento anticipato a 62 anni e non 64 anni. La gradualità delle riforme annunciata dal ministro dell’Economia, Giovanni Tria, deve quindi fare i conti con le ...

Pensioni - 13 miliardi già nel 2019 Il conto della proposta di Salvini : L'accesso alla pensione con quota 100 e un'età minima di 62 anni insieme alla possibilità di uscire con 41 anni e mezzo di contributi indipendentemente dall'età anagrafica potrebbe costare già nel 2019 13 miliardi al lordo delle tasse e 9 miliardi al netto Segui su affaritaliani.it

Salvini a Porta a Porta : immigrazione e Pensioni nel mirino : Salvini inaugura la nuova stagione di Porta a Porta. Nel programma di Raiuno condotto da Bruno Vespa, il Ministro degli Interni ha affrontato le principali sfide del Governo Conte. Come era prevedibile al centro ci sono stati stati i temi dell'immigrazione e delle pensioni. Ma anche pace fiscale, Rai e i suoi rapporti con Silvio Berlusconi. Nonchè lo scottante tema dei 49 milioni di fondi che la Lega è stata condannata a restituire. Insomma, ...

Salvini : “Sulle Pensioni pensiamo a quota 100 con 62 anni d’età”. Tensione sul reddito di cittadinanza : «Ho chiesto e» i tecnici «ci stanno lavorando ancora in questi minuti quota 100» o «41 anni e mezzo di contributi», fermo restando che 64 anni come età minima «è un limite troppo alto. Io ho chiesto al massimo 62 anni ma ho chiesto di essere ancora più rigorosi». Così il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini parlando di Legge di bilancio, e i...

Pensioni - Salvini : quota "100" a 62 anni : 22.29 Rilancia la quota "100" per le Pensioni il vice premier e ministro dell'Interno Salvini, ma considera i 64 anni di età anagrafica un paletto troppo elevato. "Ho chiesto al massimo 62", ha detto a 'Porta a Porta'. "Nessun compromesso": soglia senza vincoli per superare la legge Fornero. Per l'Inps i pensionati salirebbero a 750mila persone e questo costerebbe fino a 20 mld l'anno. Con un minimo di 64 anni l'onere scenderebbe a 18 mld e 16 ...

Pensioni - su quota '100' di Salvini con 62 anni il nodo risorse : Roma, 11 set., askanews, - Il vice premier Matteo Salvini rilancia quota '100' per le Pensioni ma considera i 64 anni di età anagrafica un paletto troppo elevato. 'quota 100 con 64 anni? No, è ...