Pensioni | Opzione Donna | Walter Rizzetto annuncia battaglia in Commissione e alla Camera

Pensioni - Opzione Donna : conferme sull'ipotesi 63 anni : Un articolo della Legge Per Tutti ha riacceso i riflettori su Opzione Donna nella giornata di ieri. Le lavoratrici chiedono da tempo la proroga del regime sperimentale, che permetterebbe loro di andare in pensione con 57 anni di eta' e 35 di contributi, a fronte di una decurtazione dell'assegno pari al 30 per cento. La penalizzazione sull'importo della pensione è dovuta al ricalcolo mediante il sistema contributivo [VIDEO] dell'intera esperienza ...

Pensioni : verso quota 100 e opzione donna - ma i vantaggi potrebbero non essere reali : Il Governo del M5S e della Lega di Matteo Salvini sta preparando la riforma sulle Pensioni, con le uscite anticipate rispetto alla pensione di vecchiaia assicurate dalla quota 100 e dalla possibile proroga nel 2019 dell'opzione donna. Tuttavia, secondo quanto scrive il quotidiano specializzato Italia Oggi, i vantaggi delle misure che l'Esecutivo ha messo al centro della discussione per il superamento della riforma delle Pensioni di Elsa Fornero, ...

Pensioni - Salvini : ‘Via la legge Fornero - io non mollo’ - attese quota 100 e Opzione donna : Alle prese con scontri e polemiche sulle politiche per l’immigrazione e in questi giorni, in particolare, sulla nave Diciotti ancora ferma a Catania, il ministro dell’Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, non rinuncia a dire la sua sulle politiche economiche del governo e continua a promettere modifiche alla tanto contestata riforma delle Pensioni targata Fornero oltre che la riduzione della pressione fiscale e la rottamazione delle ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Opzione donna - riconoscere i lavori di cura non la blocca (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Opzione donna, riconoscere i lavori di cura non la blocca. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 7 agosto(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 16:39:00 GMT)

RIFORMA Pensioni 2018/ Opzione donna - il punto della situazione (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Opzione donna, il punto della situazione. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 31 luglio(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 16:19:00 GMT)

Pensioni - le ipotesi sul tavolo del Governo da quota 100 a Opzione donna : Stringono i tempi e sulla riforma delle Pensioni sono diversi i nodi che il Governo Conte dovra' ancora sciogliere. Resta da risolvere la questione delle coperture finanziarie in vista della discussione sulla legge di Bilancio 2019 [VIDEO]che prendera' il via subito dopo l’estate. Si cercano le risorse per mantenere gli impegni assunti con il contratto di programma stipulato dal Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio e dalla Lega di Matteo Salvini. ...

Riforma Pensioni 2018/ Opzione donna - continua la lotta per la proroga (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Opzione donna, continua la lotta per la proroga. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 11:12:00 GMT)

RIFORMA Pensioni 2018/ Esodati e Opzione donna - Spadoni (M5S) promette impegno (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 13 luglio. Le parole di Maria Edera Spadoni su Esodati e Opzione donna. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 06:15:00 GMT)

RIFORMA Pensioni 2018/ Serracchiani : Ape e Opzione donna siano strutturali (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Debora Serracchiani annuncia le richieste che il Pd farà al Governo. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 15:54:00 GMT)

RIFORMA Pensioni 2018/ Esodati e Opzione donna - Rizzetto non molla (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 7 luglio. La Confederazione italiana agricoltori avanza una richiesta. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 18:02:00 GMT)

Pensioni - quota 100 e riforme fattibili : alternative 42 anni di contributi e opzione donna : C'è scetticismo sulla fattibilità della riforma delle Pensioni ventilata dai partiti al governo, il M5S e la Lega, in merito alle coperture finanziarie necessarie per l'uscita anticipata a quota 100, a quota 41 per i lavoratori precoci e per l'aumento degli assegni previdenziali. A fare un bilancio sulle possibilità di realizzazione del programma previdenziale di Matteo Salvini e di Luigi Di Maio è il quotidiano Italia Oggi che, sulla base di ...

Riforma Pensioni 2018/ Rizzetto : esodati e Opzione donna dimenticati dal Governo (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, oggi 5 luglio. Susanna Camusso contro Quota 100 e il taglio dei vitalizi. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 12:09:00 GMT)

Pensioni '19 - le proposte del Pd : quota 100 a 63 anni - precoci e opzione donna : Sulla riforma delle Pensioni, il Partito democratico incalza il Movimento 5 Stelle di Di Maio e la Lega di Salvini proponendo l'uscita anticipata con quota 100 con un anno di sconto rispetto alla proposta contenuta nel Contratto di Governo. Le proposte dei Dem prevedono anche la reintroduzione dell'opzione donna e l'allargamento della quota 41 a tutti i lavoratori precoci, intesa come anzianita' di contributi a prescindere dall'eta' di uscita. ...