Pensioni | 13 miliardi già nel 2019 Il conto della proposta di Salvini

Salvini e le Pensioni 'Quota cento a 62 anni'. In arrivo i decreti su migranti e sicurezza. Venti miliardi dal condono : 'Lo Stato incasserà almeno 20 miliardi di euro dalla pace fiscale e non tre come ha detto Tria, ma si sa che il ruolo del ministro dell'Economia è quello di mediare, frenare…', dice. A poche ...

Iva - Ires - reddito e Pensioni : 10 miliardi per i 4 cantieri della manovra I progetti : Mentre Lega e M5S, ciascuno per proprio conto, continuano a studiare e sfornare proposte, gli spazi di manovra del governo, inesorabilmente, si riducono. Intanto la Ue chiede, oltre alla riduzione del debito, un calo del deficit strutturale

Manovra verso quota trenta miliardi : copertura dal deficit - priorità Pensioni : Parole che sono suonate musica per le orecchie del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel giorno del...

Pensioni : circa 2 - 5 miliardi da destinare a Quota 100 - la misura non sarà per tutti : Settimana intensa quella appena iniziata: il Governo, infatti, dovra' fare il punto della situazione sulle misure da inserire nella nuova Legge di Stabilita' che entrera' in vigore a partire dal primo gennaio 2019. Resta sul tavolo di Palazzo Chigi la misura tanto gettonata degli utilimi tempi, ovvero, la cosiddetta Quota 100 che potrebbe essere la soluzione per superare in via definitiva la precedente Riforma Fornero. [VIDEO] circa 2,5 miliardi ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Gabanelli : “Inps - profondo rosso da 38 miliardi. Servono tagli” (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie: taglio PENSIONI d'oro, la proposta M5s e il "disegnino" di Di Maio “welfare sociale più equo”. Tutte le novità sulla legge Fornero e temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 16:20:00 GMT)

Pensioni - Milena Gabanelli : quel rosso di 38 miliardi dell'Inps. Ecco quanti soldi perderete : Il bilancio delle Pensioni in Italia è sempre in rosso. E per chi ha 40 anni oggi la domanda è quanto - e se - incasseranno quando ne avranno 67. Milena Gabanelli , sul Corriere della Sera , scrive ...

Cottarelli : “Flat tax - reddito di cittadinanza e riforma delle Pensioni? Costano 75 miliardi - non ce li possiamo permettere” : Una legge di bilancio comprendente tutte le promesse del governo Lega-M5S, dalla Flat Tax al reddito di cittadinanza passando per la revisione della legge Fornero? Costerebbe circa 75 miliardi di euro, stando ai calcoli del professor Carlo Cottarelli, già commissario alla spending review e ora direttore dell’Osservatorio dei conti pubblici alla Cattolica di Milano.Continua a leggere

Reddito e Pensioni di cittadinanza : servono 6 miliardi per l'avvio : Quanto costera' avviare il Reddito e la pensione di cittadinanza? Si tratta di due misure inserite all'interno del contratto di governo giallo - verde e che hanno avuto sicuramente un impatto importante nei risultati conti alle scorse elezioni, motivo per il quale il Governo sente l'urgenza di avviarle gia' all'interno della prossima legge di bilancio 2019 [VIDEO]. Ma a fare da contraltare resta sempre la necessita' di rendere compatibili i ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Nella Legge di bilancio meno di 10 miliardi (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Nella Legge di bilancio meno di 10 miliardi. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 27 agosto(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 09:31:00 GMT)

RIFORMA Pensioni 2018/ Fornero : Quota 100 - non ci sono 5 miliardi per finanziarla (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 25 agosto. Quota 100, le parole di Elsa Fornero sulle coperture del provvedimento. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 05:55:00 GMT)

RIFORMA Pensioni 2018/ Di Maio : con 20 miliardi possiamo fare anche Quota 90 (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Di Maio: con 20 miliardi possiamo fare anche Quota 90. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 24 agosto(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 13:09:00 GMT)

Pensioni anticipate e Quota 100 : c'è chi stima costi oltre 5 miliardi di euro : Quanto costera' la riforma delle Pensioni tramite la Quota 100? Al momento ancora nessuno sa dirlo con certezza, anche perché lo stesso Governo sembra stia ancora completando tutte le simulazioni del caso. La questione però non è da sottovalutare, perché proprio su questo punto si giochera' la riuscita dell'operazione. Tenendo a mente questo presupposto, è facile capire perché in queste ore si stanno moltiplicando le dichiarazioni e le prese di ...

Riforma Pensioni - Elsa Fornero : “Quota 100 si può fare - ma costa più di 5 miliardi” : In un'intervista a Radio Cusano Campus l'ex ministra Fornero parla della possibilità che la Riforma del sistema pensionistico possa essere inserita già nella legge di Bilancio: "Se si vuole Quota 100 la si può anche fare. Basta trovare i 5 miliardi, dicono loro, anche se io credo che i costi saranno maggiori".Continua a leggere

Pensioni e reddito di cittadinanza : costi per almeno 4 miliardi di euro : Nella giornata di oggi è previsto un nuovo confronto tra i tecnici della maggioranza sulla riforma del sistema previdenziale [VIDEO], un pacchetto di provvedimenti che si annuncia particolarmente delicato sia per le aspettative dei cittadini che per la necessita' di trovare la quadra sulle coperture. Al centro della discussione odierna dovrebbe esserci il cosiddetto tagli agli assegni d'oro, una misura sulla quale la maggioranza sembra divergere ...