Pensione | ecco il piano di Salvini | si va a 62 anni con quota 100

(Di mercoledì 12 settembre 2018) "Non accettiamo compromessi al ribasso sulle pensioni". All'incontro di ieri con gli sherpa economici della Lega, Matteoha indicato la strada da percorrere nella compilazione della legge di Bilancio. Già al vertice tra i big del Carroccio, a cui il segretario non era presente, era stato tracciato il percorso su "100". "Gli imprenditori - ha spiegato il vicepremier dal salotto di Porta a porta - mi chiedono di rivedere la legge Fornero faremo100 ma per me il limite di 64è troppo alto, io ho chiesto al massimo 62 o 41 e mezzo di contributi".è, quindi, disposto a fare un cronoprogramma su flat tax e sulla riduzione delle tasse, ritoccando le aliIrpef progressivamente, ma sulle pensioni vuole dare subito un segnale."Dobbiamo dare subito un segnale", è questo il matra che è stato più volte ripetuto ieri durante il vertice della Lega. L'obiettivo è ...