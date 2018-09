Pensionati | il Sud Italia come il Portogallo | legge presentata alla Camera

Sud Italia come il Portogallo : idea tasse zero per i Pensionati stranieri : zero tasse per i pensionati anche in Italia, come fa da tempo il Portogallo, attirando molti Italiani. 'Ci piace l'immigrazione che porta soldi', dice Giorgia Meloni. L'idea di Fratelli d'Italia di ...

Pensioni - Sud Italia come il Portogallo : idea tasse zero per i Pensionati : zero tasse per i pensionati anche in Italia, come fa da tempo il Portogallo, attirando molti Italiani. 'Ci piace l'immigrazione che porta soldi', dice Giorgia Meloni. L'idea di Fratelli d'Italia di ...

Fdi - arriva la proposta acchiappa-Pensionati : zero tasse per chi si trasferisce al Sud dall'estero : ... che negli anni ha attirato da tutta Europa decine di migliaia di pensionati, che con i loro redditi hanno contribuito a dare una spinta non indifferente all'economia del Peese. Per chi si ...

Sgravi fiscali/ Pensionati - benvenuti al Sud ma senza limiti : Nello scorso maggio, dalle colonne di questo giornale, si proponeva, ad imitazione di quanto si sta facendo in altri Paesi o in altre regioni della Ue, come Portogallo, Bulgaria o Canarie, di ...

Tasse a zero per 10 anni : il piano - leghista - per attrarre Pensionati al Sud : Oltre a contenere lo spopolamento di intere aree di queste regioni, l'arrivo dei pensionati riaccenderebbe l'economia locale grazie ai consumi di beni e servizi.

Pensionati - il piano della Lega : "paradiso" fiscale nel Sud Italia : Mentre i grillini sono impegnati nella crociata che molto probabilmente porterà a un taglio sull'assegno delle pensioni, la Lega studia un piano per concedere sgravi fiscali ai Pensionati che si trasferiranno nei paesi spopolati di Sardegna, Sicilia e Calabria.Matteo Salvini parla più chiaramente di un "modello Portogallo" per il nostro Paese che dovrà essere sempre più capace di attrarre i Pensionati anche dall'estero: "Penso anche a un'idea ...

L'Italia come il Portogallo : 10 anni 'tax free' per i Pensionati che si trasferiranno al Sud : Dieci anni a zero tasse per i pensionati italiani o stranieri che trasferiscono la residenza fiscale in Sicilia, Sardegna o Calabria, prime tre regioni pilota, che presentano i parametri più negativi ...

Ferro : via a legge 'tasse zero" per i Pensionati che decidono di trasferirsi nelle regioni del Sud : 'Il ministro Salvini durante la sua visita in Calabria ha proposto che l'Italia possa recepire una legge, sul modello di quella del Portogallo, che prevede agevolazioni fiscali per i pensionati ...