ilfattoquotidiano

: Pd, disinnescata conta interna in Toscana: Bonafè l’unica renziana candidata alla segreteria. Per l’ala sinistra c’… - fattoquotidiano : Pd, disinnescata conta interna in Toscana: Bonafè l’unica renziana candidata alla segreteria. Per l’ala sinistra c’… - TutteLeNotizie : Pd, disinnescata conta interna in Toscana: Bonafè l’unica renziana candidata alla… -

(Di mercoledì 12 settembre 2018)fine il redde rationem tra renziani non ci sarà. Dopo settimane di scontri interni, “caminetti” più o meno informali e minacce di ulteriori scissioni, nel Pd toscano tutto sembra essersi “normalizzato” con la presentazione definitiva di due candidati, uno della maggioranza che capo a Matteo Renzi e l’altro della minoranza,segreteria regionale del partito che sarà formalizzata con le primarie aperte del prossimo 14 ottobre. Per la presentazione delle candidature c’era tempo fino a lunedì sera alle ore 20 e a rispettare la scadenza sono stati solo due candidati che hanno presentato le firme necessarie: per i renziani è scesa in campo l’europarlamentare di Scandicci Simonamentre per la minoranza dem ha deciso di correre il 34enne piombinese Valerio Fabiani. Gelli, il grande assente – Grande assente della contesa invece è Federico Gelli, ex deputato renziano non ...