Paura negli USA per l’arrivo dell’uragano Florence | un milione di persone evacuate

Uragano Florence verso la massima potenza - Paura negli Stati Uniti - VIDEO impressionante dallo spazio : Si rinforza l' Uragano Florence nell'Atlantico. Il ciclone tropicale colpirà la East Coast. VIDEO impressionante . L' Uragano Florence si intensifica di minuto in minuto in maniera totalmente autonoma...

Dazi Cina - Trump sfida Apple : "Paura? Producete negli Usa" : Donald Trump sfida la Apple e replica alle sue preoccupazioni in merito ai possibili nuovi Dazi imposti a Pechino.Il presidente degli Stati Uniti, infatti, su Twitter ha invitato la casa di Cupertino a produrre i suoi dispositivi negli Stati Uniti anzichè in Cina, come modo per evitare le conseguenze della guerra commerciale in corso con Pechino. "I prezzi dei prodotti Apple potrebbero crescere a causa delle enormi tariffe che potremmo imporre ...