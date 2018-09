Parlamento UE contro l’Ungheria Amnesty International | “Un voto storico”

Il Parlamento Ue approva sanzioni contro l'Ungheria di Orban : approvata la relazione Sargentini sullo stato di diritto in Ungheria, dando così l'ok all'applicazione dell'articolo 7 dei...

Copyright - il Parlamento Ue approva la nuova direttiva. Sì alla procedura contro Orban : Il parlamento europeo, riunito in plenaria a Strasburgo, ha approvato la direttiva sul Copyright con 438 sì, 226 no e 38 astenuti. Via libera anche all’attivazione dell’articolo 7 contro l’Ungheria del leader magiaro...

L'EuroParlamento attiva le sanzioni contro l'Ungheria : L'Europarlamento alla fine ha approvato le sanzioni contro l'Ungheria, nonostante l'appello ed il discorso tenuto dal Premier Viktor Orban . Il Parlamento riunito in seduta plenaria ha difatti votato ...

Il Parlamento Ue approva la procedura contro Orban : Strasburgo - Il Parlamento europeo ha approvato la relazione Sargentini sullo stato di diritto in Ungheria , dando così l'ok all'applicazione dell'articolo 7 dei Trattati, che nella sua fase più ...

Orban - il Parlamento Ue vota a favore delle sanzioni all’Ungheria : è prima volta che interviene contro uno Stato membro : Il Parlamento europeo ha approvato con la maggioranza dei due terzi la relazione Sargentini sulla minaccia allo Stato di diritto in Ungheria, dando così il via libera all’applicazione dell’articolo 7 dei Trattati, che nella sua fase più avanzata può condurre a sanzioni contro il Paese. A favore hanno votato 448 eurodeputati, 197 si sono espressi contro, 48 si sono astenuti, per un totale di 693 votanti. Ora dovranno esprimersi i rappresentanti ...

Copyright - il Parlamento Ue approva la nuova direttiva e avvia procedura contro Orban : Un doppio via libera a due dossier bollenti per l'Europa. Il parlamento europeo, riunito in plenaria a Strasburgo, ha approvato la direttiva sul Copyright, con 438 sì, 226 no e 38 astenuti, e dato l'...

Ok EuroParlamento ad attivazione art. 7 contro l'Ungheria di Orban : Via libera all'articolo 7 per le possibili sanzioni a Budapest. Il Parlamento Ue ha infatti "condannato" il premier Viktor Orban sullo stato di diritto in Ungheria. A favore hanno votato 448, 197 si ...

Il Parlamento Ue condanna Orban - via libera alle sanzioni contro l’Ungheria : Il Parlamento di Strasburgo ha votato contro il premier ungherese, a favore selle sanzioni. Secondo l'eurodeputata olandese dei Verdi Judith Sargentini Orban avrebbe "violato i valori fondanti dell’Unione europea". A favore hanno votato 448, 197 si sono espressi contro, 48 si sono astenuti, per un totale di 693 votanti.Continua a leggere

Orban - Parlamento Ue approva sanzioni contro Ungheria : Il Parlamento europeo condanna Viktor Orban. Strasburgo ha approvato la relazione Sargentini sullo stato di diritto in Ungheria, dando così l'ok all'applicazione dell'articolo...

Orban - Parlamento Ue approva sanzioni contro Ungheria : Il Parlamento europeo condanna Viktor Orban. Strasburgo ha approvato la relazione Sargentini sullo stato di diritto in Ungheria, dando così l'ok all'applicazione dell'articolo...

Il Parlamento Europeo contro l’Ungheria : È stato approvato l'avvio della cosiddetta "opzione nucleare", che potrebbe toglierle il diritto di voto in Europa: ma per ora è soprattutto un voto simbolico The post Il Parlamento Europeo contro l’Ungheria appeared first on Il Post.

Copyright - il Parlamento Ue approva la nuova direttiva e avvia procedura contro Orban : Il parlamento europeo, riunito in plenaria a Strasburgo, ha approvato la direttiva sul Copyright con 438 sì, 226 no e 38 astenuti. Via libera anche all’attivazione dell’articolo 7 contro l’Ungheria del leader magiaro...

Ungheria - M5s a Bruxelles voterà a favore delle sanzioni contro Orban. Lega contraria : “Parlamento Ue processa i popoli” : Il M5S si schiererà contro Viktor Orban. A quanto apprende l’Adnkronos e come confermato a ilfattoquotidiano.it dal M5s, il gruppo di Bruxelles voterà, domani a Strasburgo, a favore delle sanzioni contro l’Ungheria, confermando così il voto già espresso in commissione. Fonti 5 Stelle precisano che nel gruppo europeo non ci sono mai stati dubbi al riguardo: nel report ci sarebbero, spiegano i pentastellati, gravi violazioni dei diritti ...

Greta - la 15enne che sciopera davanti al Parlamento contro il riscaldamento globale : La protesta contro i politici "Perché andare a scuola? Per loro fatti non contano. Lo sto facendo perché voi adulti diate importanza al mio futuro", ha spiegato la ragazzina svedese da due settimane è seduta per terra davanti al parlamento di Stoccolma dove consegna volantini e mostra cartelli per sensibilizzare l'opinione pubblica locale sui cambiamenti climatici.Continua a leggere