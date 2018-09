Parlamento Ue approva la direttiva sul copyright Di Maio | “Una vergogna” È scontro con

Cosa è successo dopo che il Parlamento Europeo ha approvato la riforma del copyright : ... film, brano musicale esistente, in una lotta disperata tra chi sperava di aprire una valvola di sfogo da cui dosare la fuoriuscita della rete nel mondo e chi era invece determinato a lucrare sulla ...

Il Parlamento Europeo ha approvato la controversa direttiva sui diritti d’autore : Il Parlamento Europeo ha approvato la nuova direttiva sui diritti d'autore, che negli ultimi mesi è stata fonte di numerose discussioni in merito. L'articolo Il Parlamento Europeo ha approvato la controversa direttiva sui diritti d’autore proviene da TuttoAndroid.

Copyright - il Parlamento Ue approva la nuova direttiva. Lega e M5S contrari. Di Maio : «Una vergogna - daremo battaglia» : Il Parlamento europeo, riunito in plenaria a Strasburgo, ha approvato la direttiva sul Copyright con 438 sì, 226 no e 38 astenuti. Il vice premier: «Una vergogna, daremo battaglia». Anche gli eurodeputati della Lega hanno votato contro...

Il Parlamento Europeo ha approvato la controversa legge sui diritti d’autore : Il Parlamento Europeo ha approvato la nuova direttiva sui diritti d'autore, che negli ultimi mesi è stata fonte di numerose discussioni in merito. L'articolo Il Parlamento Europeo ha approvato la controversa legge sui diritti d’autore proviene da TuttoAndroid.

Copyright - il Parlamento Ue approva la nuova direttiva. Di Maio : «Una vergogna - daremo battaglia» : Il Parlamento europeo, riunito in plenaria a Strasburgo, ha approvato la direttiva sul Copyright con 438 sì, 226 no e 38 astenuti. Il vice premier: «Una vergogna, daremo battaglia». Via libera anche all’attivazione dell’articolo 7 contro l’Ungheria del leader magiaro...

Orban e l'Ungheria nei guai : il Parlamento Europeo approva la risoluzione Sargentini : ' Il governo di Viktor Orbàn ha minato i valori europei attaccando l'indipendenza dei media, dei giudici e del mondo accademico e le persone vicine al governo ei loro amici e familiari si sono ...

Copyright - il Parlamento Ue approva la nuova direttiva. Di Maio : «Una vergogna - daremo battaglia» : Il parlamento europeo, riunito in plenaria a Strasburgo, ha approvato la direttiva sul Copyright con 438 sì, 226 no e 38 astenuti. Il vice premier: «Una vergogna, daremo battaglia». Via libera anche all’attivazione dell’articolo 7 contro l’Ungheria del leader magiaro...

Il Parlamento Ue approva la procedura contro Orban - la decisione spetta ora agli stati membri : Dopo l'approvazione della procedura contro l'Ungheria di Viktor Orban da parte del Parlamento europeo l'ultima parola spetta al Consiglio europeo. La decisione dunque, è nelle mani dei capi di Stato o di governo dei Paesi membri dell'Ue. Perché eventuali sanzioni siano applicate e, però, necessaria l'unanimità.Il voto dell'Italia sarà espresso, in questo caso, dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte che, al ...

Parlamento europeo approva riforma copyright : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Il Parlamento europeo ha approvato la riforma del copyright : (Immagine: flickr.com / Clker-Free-Vector-Images) Il Parlamento europeo riunito in seduta plenaria ha approvato la riforma sul copyright, durante una giornata ricca di impegni iniziata con il discorso sullo stato dell’Unione. Il testo dell’europarlamentare tedesco Axel Voss ha incassato 438 voti favorevoli, 226 contrari e 39 astenuti, dopo essere stata rimandata lo scorso 5 luglio. A fare pendere il piatto della bilancia le modifiche agli ...

Il Parlamento Ue approva sanzioni contro l'Ungheria di Orban : approvata la relazione Sargentini sullo stato di diritto in Ungheria, dando così l'ok all'applicazione dell'articolo 7 dei...

Copyright - il Parlamento Ue approva la nuova direttiva. Sì alla procedura contro Orban : Il parlamento europeo, riunito in plenaria a Strasburgo, ha approvato la direttiva sul Copyright con 438 sì, 226 no e 38 astenuti. Via libera anche all’attivazione dell’articolo 7 contro l’Ungheria del leader magiaro...

Copyright - Parlamento Ue approva la proposta di riforma. Niente “tassa sui link” per chi li usa a fini non commerciali : Il parlamento europeo in plenaria a Strasburgo ha approvato con 438 voti a favore, 226 contro e 39 astensioni la proposta di riforma del Copyright. Dopo averlo respinto il 5 luglio, gli eurodeputati avevano proposto oltre 250 emendamenti al testo. In plenaria hanno approvato una nuova versione, aprendo ai negoziati con il Consiglio e la Commissione europea, per l’intesa su un testo definitivo. Respinti gli emendamenti di M5S ed Efdd che ...

Il Parlamento Ue approva la riforma del copyright : Alla fine il Parlamento Ue ha approvato la contestatissima riforma del copyright che apre a nuove regole sul diritto d'autore. La proposta sul copyright è stata adottata con 438 voti a favore, 226 ...