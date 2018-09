Papa Francesco dice che la peggiore schiavitù è l' ego

In Lituania sui luoghi che saranno di Papa Francesco : Un'attenzione che coinvolge anche il mondo del turismo e non solo quello " di grandi proporzioni " dei pellegrinaggi veri e propri. Se, poi, i luoghi toccati dal Papa "di turno" sono fuori dalle ...

SPILLO/ Il "conclave mai finito" e i nemici (veri) di Papa Francesco : Sul Corriere Massimo Franco incontra stranamente Fittipaldi dell'Espresso, e agita in modo sospetto la questione di un "conclave mai finito". Attenti tutti. NICOLA BERTI(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 06:05:00 GMT)CASO VIGANO'/ La doppia sfida di Francesco che i suoi nemici non vogliono capire, di A. FannaGIORNALI/ Stampa cattolica al bivio, le due rivoluzioni chieste dal Papa, di G. Credit

Papa Francesco/ “Sembra che Satana ce l'abbia con i vescovi per creare scandalo” : Per Papa Francesco, in questi tempi il diavolo si è messo in moto per tentare i vescovi, lo ha detto durante l'omelia di oggi a Casa Santa Marta. Ecco il riassunto delle sue parole(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 18:30:00 GMT)

Per Papa Francesco c'è il demonio dietro al caso Viganò : di questi tempi ce l'ha coi vescovi per creare scandalo : Il Grande Accusatore che, come lui stesso dice a Dio nel primo capitolo del Libro di Giobbe, 'gira per il mondo cercando come accusare'. Per Papa Francesco il demonio 'non è un mito, una ...

Adesso Papa Francesco stravolge il Consiglio dei cardinali : Il C9, il minidirettorio di cardinali creato da Papa Francesco per riformare nel profondo la Curia di Roma, cambierà composizione. Questa è la prima novità emersa durante la prima riunione svoltasi ieri. Noi de IlGiornale.it avevamo parlato di un rimpasto già in tempi non sospetti. L'approvazione della nuova Costituzione Apostolica, che rappresenta il prossimo grande passo in programma, necessita, del resto, della presenza di canonisti.Tre ...

Moda e fede : mostra dedicata a Papa Francesco : Vestire l’Icona, quando la Moda incontra la fede. Inaugurata la mostra di abiti dedicata a Papa Francesco

Il Papa tace mentre cardinali e laici sparlano. Ora Francesco deve dare una svolta : Biagio Agnes amava ripetere: “Quando parla il Papa i cardinali tacciono”. La scelta di Francesco di non rispondere, almeno per il momento, alle gravi accuse dell’ex nunzio apostolico negli Usa, monsignor Carlo Maria Viganò, ha così dato adito a tanti “cardinali”, laici e chierici, di esternare liberamente senza alcun freno. E come sempre accade c’è chi vuol sembrare più papista del Papa. Come ha opportunamente evidenziato lo storico Alberto ...

Papa Francesco : "La Chiesa ha bisogno di unione - non di solisti fuori dal coro" : Il vescovo non vive in ufficio, come un amministratore di azienda, ma tra la gente, sulle strade del mondo, come Gesù". E ancora: un pastore della Chiesa "non si compiace di comfort, non ama il ...

Maurizio Costanzo : «Sogno di intervistare Papa Francesco» : In occasione del Premio Navicella Sardegna di sabato prossimo a Porto Rotondo, Maurizio Costanzo verrà insignito del riconoscimento speciale intitolato alla storica organizzatrice dell'evento Olimpia Matacena, attribuito ad importanti personalità della comunicazione e dello spettacolo. Raggiunto dai microfoni de La Nuova Sardegna il conduttore, che ha recentemente compiuto ottant'anni, ha ripercorso alcune tappe importanti fondamentali ...

Papa FRANCESCO/ Gli affari non vivono di zeri - ma di un cuore aperto all'altro : PAPA FRANCESCO ha rilasciato una lunga intervista al Sole 24Ore. L'ordine economico auspicato dal PAPA non si fonda sul profitto ma sul cuore aperto.

Papa Francesco boccia il reddito di cittadinanza : non aiuta a sviluppare un Paese : di Franca Giansoldati Città del Vaticano - reddito di cittadinanza? Non fa bene allo sviluppo di un Paese. Papa Francesco boccia, indirettamente, la proposta di M5s in modo netto e inequivocabile, ...

Intervista a Papa Francesco : «I soldi non si fanno con i soldi ma con il lavoro» : Nelle parole del Pontefice l’attività economica non riguarda solo il profitto ma comprende relazioni e significati, non è solo tecnica ma è anche etica. Bisogna coltivare la speranza che non è solo ottimismo. I migranti? Sono sfida e speranza, siano rispettosi di leggi e cultura di chi li accoglie...