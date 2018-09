Pantaloni con muscoli artificiali | per aiutare chi ha problemi di mobilità

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Al British Science Festival il professor Jonathan Rossiter ha mostrato i suoi “Right Trousers”, un paio didotati di. Il progetto, durato tre anni, punta alla realizzazione di un supporto per chi hadi, anziani e pazienti in riabilitazione. A differenza di un vero e proprio esoscheletro, i Right Trousers si indossano come un normale paio disportivi, e hanno un ingombro simile. Integrano però, strutture di sostegno e stimolatori elettrici. Una dotazione che puòchi ha difficoltà di movimento, stimolando l’attività muscolare e offrendo un sostegno extra e una forza aggiuntiva. Non ci sono motori elettrici, ma materiali di nuova concezione che cambiano forma e struttura secondo determinati stimoli. “Abbiamo sviluppatoleggeri, che potrebberole persone ...