Padova | incendio in casa | morti anziana e figlio disabile

Padova - incendio avvolge casa e li sorprende nel sonno : madre e figlio morti abbracciati : L' incendio si sarebbe sviluppato a causa di un corto circuito elettrico all'impianto dell'abitazione al piano terra sorprende ndo nel sonno le due vittime che non hanno avuto scampo. L'uomo, disabile, avrebbe tentato in tutti i modi di salvare la madre anziana ma il fumo li ha intossicati e sono morti insieme abbracciati .Continua a leggere

Incendio in centro anziani nel Padovano - paura ma nessun ferito : Incendio nella notte in Piazza Umberto a Fontaniva nel Padovano, all’interno dell’edificio del centro servizi ed alloggi per anziani autosufficienti. Nove ospiti sono stati evacuati ma nessuna è rimasto ferito. Le squadre dei Vigili del Fuoco arrivate da Cittadella, Padova e Bassano con 5 automezzi e 21 operatori, sono riusciti ad evacuare gli anziani che si trovavano nei propri alloggi distribuiti su tre piani. Il rogo ...