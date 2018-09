Overkill' s The Walking Dead | ecco quando inizierà la closed beta per PC

Overkill's The Walking Dead : rivelata la data della closed beta per PC : Starbreeze, Skybound Entertainment e 505 Games hanno rivelato che la closed beta in esclusiva PC di Overkill's The Walking Dead inizierà il 9 ottobre 2018.L'annuncio è stato effettuato in un livestream dello sviluppatore, condotto dal Global Brand Director Almir Listo e dall'Executive Producer Saul Gascon, che hanno mostrato nuove scene di gameplay del livello Underpass presentato di recente a Gamescom. Riportiamo di seguito il comunicato ...

L'uscita di Overkill's The Walking Dead per PS4 e Xbox One slitta al prossimo anno : Le versioni PlayStation 4 e Xbox One di Overkill's The Walking Dead sono state posticipate dal loro rilascio previsto per il 6 novembre in Nord America e l'8 novembre in Europa al febbraio 2019 in tutto il mondo, ha annunciato Starbreeze. La versione per PC sarà comunque rilasciata il 6 novembre.Ecco la dichiarazione di Starbreeze riportata da Gematsu:"505 Games, che detiene i diritti di pubblicazione della versione console di Overkill's The ...