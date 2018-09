Orbán punta sulla “caccia alle streghe” da parte dell’Ue | un po’ di Ppe ci casca

Il dilemma Orban. Processo al sovranista a Strasburgo - occhi puntati sul Ppe : L'Ungheria costituisce una minaccia per l'Europa? Cosa fare con Viktor Orban? Approda oggi al Parlamento europeo, riunito in sessione plenaria, il "rapporto Sargentini" - dal nome della europarlamentare olandese dei Verdi Judith Sargentini - sulle violazioni allo stato di diritto compiute da Budapest.Il voto di mercoledì si preannuncia infuocato, ma servono i due terzi a Strasburgo per approvare una proposta di iniziativa legislativa che ...