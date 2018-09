Orban - Parlamento Ue approva sanzioni contro Ungheria : Il Parlamento europeo condanna Viktor Orban. Strasburgo ha approvato la relazione Sargentini sullo stato di diritto in Ungheria, dando così l'ok all'applicazione dell'articolo...

Copyright - il parlamento Ue approva la nuova direttiva e avvia procedura contro Orban : Il parlamento europeo, riunito in plenaria a Strasburgo, ha approvato la direttiva sul Copyright con 438 sì, 226 no e 38 astenuti. Via libera anche all’attivazione dell’articolo 7 contro l’Ungheria del leader magiaro...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Lega vs M5S sul voto all'Europarlamento su Orban (12 settembre) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: il Governo si spacca sul voto all'Europarlamento su Orban, la Lega voterà no alle sanzioni nei confronti dell'Ungheria (12 settembre 2018)(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 05:20:00 GMT)

Il voto all'Europarlamento su Orban riguarda anche il governo italiano : Le sanzioni all'Ungheria spaccano la maggioranza di governo, con la Lega fortemente contraria e i 5 Stelle che invece hanno annunciato il loro voto favorevole. Le sanzioni nei confronti dell'Ungheria, che il parlamento europeo si appresta a votare, ricompattano però il centrodestra italiano: Silvio Berlusconi, dopo aver sentito al telefono il premier ungherese Viktor Orban, ha infatti annunciato che Forza Italia non ...

Il processo a Orbán spacca l’Europarlamento (e il governo italiano) : Domani l’Eurocamera, riunita in plenaria a Strasburgo, voterà una proposta di risoluzione per l’attivazione dell’articolo 7 del trattato sulla Ue contro l’Ungheria di Viktor Orbán. La decisione sta già dividendo il Partito popolare. E rischia di creare qualche scintilla fra Lega e Cinque stelle...

Orbán all Europarlamento 'Non accettiamo minacce e ricatti. Non saremo patria di immigrazione' : 'Condannerete l'Ungheria che con il suo lavoro e il suo sangue ha contribuito alla storia della nostra magnifica europea, che si è sollevata contro l'esercito più importante del mondo, quello ...

Diritti violati - il Parlamento Ue decide su sanzioni a Orban - Lega e FI voteranno no - M5s a favore : Alta tensione al Parlamento europeo per decidere se l'Ue debba applicare sanzioni contro l'Ungheria a cui si contesta la violazione di Diritti. La votazione si terrà mercoledì. E' la prima volta che ...

Ungheria - M5s a Bruxelles voterà a favore delle sanzioni contro Orban. Lega contraria : “Parlamento Ue processa i popoli” : Il M5S si schiererà contro Viktor Orban. A quanto apprende l’Adnkronos e come confermato a ilfattoquotidiano.it dal M5s, il gruppo di Bruxelles voterà, domani a Strasburgo, a favore delle sanzioni contro l’Ungheria, confermando così il voto già espresso in commissione. Fonti 5 Stelle precisano che nel gruppo europeo non ci sono mai stati dubbi al riguardo: nel report ci sarebbero, spiegano i pentastellati, gravi violazioni dei diritti ...