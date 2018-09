Orbán | le sanzioni all’Ungheria servono a difendere la libertà di un paese Ue

Orbán - ok dal Parlamento alle sanzioni : le lacrime della deputata dei Verdi promotrice della condanna all’Ungheria : Il Parlamento europeo ha approvato la relazione di condanna nei confronti dell’Ungheria dell’eurodeputata dei Verdi, l’olandese Judith Sargentini, che dà il via libera all’articolo 7 dei Trattati (che avvia l’iter per eventuali sanzioni a carico di un Paese). Subito dopo il voto, con il sì di 448 deputati (contrari 197 e 48 astenuti), ci sono stati gli applausi e i complimenti diretti a Sargentini, che non ha ...

Orban - il Parlamento Ue vota a favore delle sanzioni all’Ungheria : è prima volta che interviene contro uno Stato membro : Il Parlamento europeo ha approvato con la maggioranza dei due terzi la relazione Sargentini sulla minaccia allo Stato di diritto in Ungheria, dando così il via libera all’applicazione dell’articolo 7 dei Trattati, che nella sua fase più avanzata può condurre a sanzioni contro il Paese. A favore hanno votato 448 eurodeputati, 197 si sono espressi contro, 48 si sono astenuti, per un totale di 693 votanti. Ora dovranno esprimersi i rappresentanti ...

Gli eurodeputati processano Orbán. Lui attacca : difendo la mia patria M5S e Lega si dividono sulle sanzioni : E' stato il giorno di Viktor Orbán. Un «one man show» combattivo e istrionico, nel quale il premier ungherese si è confermato tribuno e guida politica dei sovranisti d'Europa. Forse oggi il Parlamento europeo voterà a favore dell'avvio di una procedura d'infrazione contro il governo di Budapest, per violazione dello Stato di diritto. Ma ...

M5S - un altro strappo con Salvini : 'Si alle sanzioni contro Orban' : Non è tutto rose e fiori tra M5S e Lega ma, considerato che su certe questione le posizioni le due forze politiche di maggioranza sono agli opposti, è normale che sia così. Pertanto, dopo le stoccate sulla questione dei fondi che la Lega è chiamata a restituire [VIDEO]alla luce del pronunciamento del Riesame, un nuovo strappo arriva in sede europea. Domani il parlamento di Strasburgo votera' le sanzioni contro l'Ungheria e questa linea sara' ...

Orban - Lega e Cinquestelle divisi sulle sanzioni : grana per Conte : Le sanzioni europee contro Viktor Orban spaccano la maggioranza: la Lega ribadisce il suo appoggio al controverso premier ungherese, mentre i Cinque Stelle annunciano il loro voto favorevole alla ...