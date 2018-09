Ora il mio è il grattacielo più alto | la frase shock di Trump poche ore dopo

11 settembre 2001 - dopo il crollo delle Torri Gemelle Trump disse : “Ora il mio grattacielo è il più alto” : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump oggi presiede le cerimonie di commemorazione delle vittime degli attacchi dell’11 settembre 2001: in un’intervista rilasciata esattamente quel tragico giorno 17 anni fa, aveva sottolineato che dopo il crollo delle Torri Gemelle, la sua Trump Tower di Wall Street era tornata ad essere il grattacielo più alto di Manhattan. “Ho una finestra che guarda direttamente al World Trade Center ...

Fabrizio Corona/ “Ora voglio combattere per l’affidamento di mio figlio. Da ottobre racconterò la mia vita” : Tra pochi giorni l'ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, tornerà in tribunale. Intanto dichiara di voler combattere per la cutodia di Carlos e rivela: "racconterò la mia vita h24 in diretta"(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 11:37:00 GMT)

Daniele Bossari - un anno dopo il Grande Fratello Vip / "Il mio cuore è ancOra ricolmo dell'affetto ricevuto" : Daniele Bossari, un anno dopo il Grande Fratello Vip ricorda la vittoria e fa un bilancio di quella avventura: "Il mio cuore è ancora ricolmo dell'affetto ricevuto"(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 22:15:00 GMT)

Gran Premio di Singapore 2018 : anteprima e Orari del weekend : orari Venerdì 14 Settembre Libere 1: 10:30-12:00 , Sky Sport F1 HD, Libere 2: 14:30-16:00 , Sky Sport F1 HD, Sabato 15 Settembre Libere 3: 12:00-13:00 , Sky Sport F1 HD, Qualifiche: 15:00 , Sky Sport F1 HD, Differita integrale alle 20:00 su TV8 e TV8 HD Domenica 16 Settembre Gara: 14:10 61 giri 308,828km , Sky Sport F1 HD, Differita integrale ...

Ponte MOrandi - Toti : "Ritardi? Dovranno passare sul mio corpo" | Sindaco di Genova : "Lavori a fine mese" : Il governatore della Regione: "Due anni per far partire l'infrastruttura è intollerabile e non succederà". Il Sindaco Bucci: "Via alla demolizione da fine mese"

Carolyn Smith - il tumore e la chemioterapia : «Ora mi vedo più bella e voglio un programma tutto mio» : Non solo Ballando con le Stelle : Carolyn Smith continua a lottare e a sognare con la danza, nonostante gli effetti della malattia e delle cure. Una battaglia contro il cancro, combattuta con forza e ...

Parla la mamma di Fenati : «Mio figlio è stato provocato - Ora lo minacciano di morte ma lui è un buono» : Difende suo figlio, pur riconoscendo che il suo è stato «un gesto sbagliato». Parla al «Resto del Carlino» la mamma di Romano Fenati , che sul circuito di Misano ha afferrato il freno del rivale ...

Olivia Newton-John 'Combatto contro il cancro per la terza volta - ma mio marito è con me e lo sconfiggerò ancOra' - People - Spettacoli : BATTAGLIA infinita per Olivia Newton-John . L'attrice australiana, indimenticabile protagonista di Grease accanto a John Travolta , ha rivelato in un'intervista di essere stata nuovamente colpita da ...

Thohir : «Il mio 30% dell’Inter? Non è ancOra il momento di cederlo» : Il tycoon non ha intenzione di cedere le proprie quote della società al momento: «Come uomini d'affari, vogliamo andare via nel momento giusto». L'articolo Thohir: «Il mio 30% dell’Inter? Non è ancora il momento di cederlo» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Cosseria - morto un operaio investito da un camion a Case LidOra : L’incidente sulla Provinciale 28 Bis: l’uomo era su un cestello a tre metri da terra e stava lavorando all’impianto di illuminazione di un attraversamento pedonale sulla Provinciale

Renzi attacca il governo : "Ora chi tace è complice. E io raddoppio il mio impegno politico" : L"invettiva di Matteo Renzi contro il governo Conte di Lega e Movimento 5 Stelle. L"ex premier di mollar la presa - nonostante le numerose batoste politiche ed elettorali che ha inanellato - non ne vuole proprio sapere. E sul palco della Festa dell"Unità di Ravenna (dove nei giorni scorsi è salito anche il grillino Fico) ha menato fendenti a destra e a manca contro l"esecutivo.E il fu segretario Pd di "ritirarsi" per qualche tempo proprio non ci ...

MotoGP - Gli Orari del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini su Sky Sport MotoGP HD : Durante le gare delle tre categorie, il Match Center dell'App conterrà i tempi ufficiali forniti da Dorna e la cronaca scritta in real time. Guido Meda racconterà la MotoGP insieme a Mauro Sanchini, ...

Michele Dalai contro Radio2 : "Il mio programma Ettore non ripartirà - lo hanno sabotato". La replica : "Per noi è ancOra in palinsesto" : 'Mi hanno chiuso il programma, anzi, hanno fatto in modo che io ci rinunciassi'. È questa la denuncia che lo scrittore, autore e conduttore Michele Dalai ha fatto questa mattina sul suo profilo ...

Cairo - studio epidemiologico sulla mortalità in Val Bormida : le minOranze interrogano l'amministrazione comunale : Si preannuncia un Consiglio comunale di Cairo Montenotte alquanto rovente quello previsto per sabato 8 settembre. La seduta pubblica è stata convocata per le ore 9 presso la sala consiliare del ...