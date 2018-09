Open Day Unitus | in tanti a S Maria in Gradi per conoscere l' offerta formativa

Rocca Priora - venerdì “Open day” con Marco Amelia : Rocca Priora, venerdì il primo “Open day” della Scuola calcio alla presenza di Marco Amelia Rocca Priora (Rm) – E’ tutto pronto per la grande festa della Scuola calcio del Rocca Priora. venerdì dalle ore 16,30 presso il centro sportivo “Montefiore” andrà in scena il primo dei due “Open day” organizzati dalla società castellana: l’altro è in programma per mercoledì 19 settembre sempre alla stessa ora. Daniele Emili, ex giocatore Roccapriorese e ...

Corsi Teatro Caffeina - i tre motivi per non perdersi l’Open Day : Mercoledì 19 settembre al Teatro Libreria Bistrot Caffeina a Viterbo c’è l’Open Day del Teatro Caffeina: a partire dalle ore 19 in via Cavour 9, nel cuore del centro storico di Viterbo, tutti gli appassionati e gli aspiranti attori di ogni età – dai 3 anni ai 90 – potranno toccare con mano l’offerta di Corsi, workshop e momenti di formazione per l’anno 2018-2019 che presto vedrà il suo via ufficiale. ...

Open Day del Circolo Dipendenti Perugina : PERUGIA Riparte l'attività del settore giovanile di atletica leggera del gruppo del Circolo Dipendenti Perugina, con l'Open Day della stagione che è stato fissato per le ore 17.30 al Percorso Verde di ...

Gsd Casilina Bccr : Open Day della Scuola calcio : Gsd Casilina Bccr, da lunedì prossimo una settimana di Open day della Scuola calcio Roma – Se questa settimana ha visto le luci dei riflettori puntate sulle squadre dell’agonistica che sono partite per il ritiro pre-campionato, la prossima in casa Gsd Casilina Bccr sarà quella della Scuola calcio. Lunedì e giovedì dalle ore 17 alle 20 e sabato dalle 9,30 alle 12 presso il campo “De Fonseca” si terranno tre Open day aperti gratuitamente a tutti ...

'Cosa abbiamo in Comune' - giovedì 6 settembre a Palazzo Re Enzo ritorna l'Open Day di presentazione dell'offerta formativa alle scuole : Maggori informazioni sul sito web di Bologna Città Educativa Ambiente, Scienza e Tecnologia Risparmio energetico, qualità dell'aria, mobilità sostenibile e tutela del patrimonio ambientale sono ...

US Open - le quote del day 7 : Nadal e Serena a favore di vento - anche per il successo finale - : ... ritenuto il più debole di tutti in antepost, è sulla strada del campione in carica Rafa Nadal : pochissime speranze per il georgiano , 13 su Bet365, , con la vittoria del numero uno del mondo ...

US Open - programma day 7 : Nadal apre sull'Ashe - Del Potro chiude : Ad inaugurare il programma del campo Centrale , alle 18 italiane, sarà il numero 1 del mondo Rafa Nadal, opposto al georgiano Basilashvili . A seguire scenderanno in campo Serena Williams e Kaia ...

US Open - il programma del day 1 : in campo cinque italiani e 63 Slam : Per dovere di cronaca il 62esimo e il 63esimo Slam in campo saranno quelli di Garbine Muguruza, relegata sul campo 17. Tantissimi i motivi di interesse anche sui campi secondari. C'è il derby tra ...

A Villa Letizia giornata Open Day per presentare l'Ozonoterapia - cura innovativa per dolore : L'Aquila - Una metodica innovativa e non invasiva, basata sulla multidisciplinarità di specifici settori della medicina, sul lavoro d'equipe dell'anestesista, del radiologo e dell'ortopedico, e apparecchiature all’avanguardia: l’Ozonoterapia è in sostanza una terapia del dolore consistente in una iniezione di ozono efficace nella cura di numerose patologie, a partire da quelle muscolo-scheletriche di natura ...

Como a caccia di baby Tre giorni di Open Day : La modalità è un po' inedita, ma potrebbe anche portare qualche bella sorpresa. Il Como ha deciso di cercare ragazzi per le squadre del suo settore giovanile, oltre naturalmente a quelli che già hanno ...

Modica - Open Day all'asilo nido comunale : Tutti i genitori che sono in graduatoria per l'iscrizione dei propri figli all'asilo nido comunale di Modica possono partecipare all'open day.

VIDEO Open Championship 2018 : gli highlights del terzo giro. Che spettacolo nel moving day! Francesco Molinari e Tiger Woods protagonisti : Sarà una grande ultima giornata all’Open Championship. Il moving day ha apparecchiato le carte per una domenica all’insegna dell’incertezza. A comandare sono tre americani, Jordan Spieth, Xander Schauffele e Kevin Kisner, con Kevin Chappell ma soprattutto Francesco Molinari in lotta. L’italiano, infatti, è quinto a soli tre colpi dai leader e domani potrà giocarsi le sue carte. Questo il birdie con cui Jordan Spieth si è ...