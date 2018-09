OPA EI Towers | adesioni oltre il 40%

Ei Towers - al via l' OPA promossa da 2i Towers : Teleborsa, - Prende il via oggi, 27 agosto 2018, l'Offerta Pubblica di Acquisto , OPA, promossa da 2i Towers sulla totalità delle azioni ordinarie di EI Towers . Nella giornata odierna sono state ...

Ei Towers - al via l' OPA promossa da 2i Towers : Prende il via oggi, 27 agosto 2018, l'Offerta Pubblica di Acquisto, OPA, promossa da 2i Towers sulla totalità delle azioni ordinarie di EI Towers . Nella giornata odierna sono state presentate 51 ...

EI Towers - il 27 agosto al via l' OPA di 2i Towers : Teleborsa, - Consob ha approvato il documento di offerta relativo al l'OPA promossa da 2i Towers , , 60% F2i e 40% Mediaset, sulla totalità delle azioni ordinarie di EI Towers . Il periodo di adesione ...

OPA su Ei Towers riaccende risiko torri - Rai Way +20% in Borsa : Milano, 17 lug., askanews, - Ei Towers sotto i riflettori a Piazza Affari dopo l'annuncio che F2i e Mediaset lanceranno un'Opa sulla società delle torri, già controllata per il 40% dal Biscione, ...