OnePlus 6T in pre-ordine per qualche ora su un sito mentre in Rete appare una sua

OnePlus 6T svelato in anticipo con un leak senza precedenti : OnePlu 6T è stato svelato in ogni sua parte, o quasi, con un leak senza precedenti. Le informazioni sono da considerare non ufficiali, ma, anche se la fonte non è nota come attendibile, fornisce indicazioni molto precise e, soprattutto, molto plausibili. Già conosciamo specifiche, uscita e prezzo del prossimo smartphone cinese di BBK Electronics. OnePlus 6T già svelato in toto Le fughe di notizie sono praticamente la norma quando si tratta della ...

OnePlus 6T : Ecco la data di presentazione ed una caratteristica tecnica da urlo : La data di presentazione di OnePlus 6T è molto vicina e avrà una scheda tecnica impressionante oltre che una features prima di tutti gli altri top di gamma OnePlus 6T sarà presentato il 17 ottobre ed avrà il lettore di impronte in-display OnePlus 6 è appena uscito ma in rete è già comparso l’invito di […]

OnePlus 6T ufficialmente avrà lo scanner sotto il display; la data del presunto annuncio : OnePlus ha confermato ufficiosamente che il prossimo OnePlus 6T avrà lo scanner per le impronte digitali sotto il display; ecco la presunta data dell’annuncio.OnePlus 6 è di fatto un dispositivo che sta raccogliendo recensioni positive sia degli esperti che dai consumatori finali, ma sembra che l’azienda asiatica quest’anno non si fermerà qua e annuncerà un nuovo smartphone entro la fine dell’anno.Stiamo ovviamente ...

OnePlus 6 si aggiorna a OxygenOS Open Beta 2 con ottimizzazioni delle prestazioni e della fotocamera frontale : OnePlus ha dato il via al rilascio dell'aggiornamento a OxygenOS Open Beta 2 per OnePlus 6, introducendo alcune interessanti novità. Ecco quali L'articolo OnePlus 6 si aggiorna a OxygenOS Open Beta 2 con ottimizzazioni delle prestazioni e della fotocamera frontale proviene da TuttoAndroid.

Miglior prezzo Xiaomi Mi A2 e Redmi Note 5 su Gearbest : offerte codici promozionali su OnePlus 6 e Honor 10 : Qual è il Miglior prezzo Xiaomi Mi A2 in circolazione in questo momento? Lo Xiaomi Redmi Note 5 è protagonista pure di speciali offerte su qualche noto e-commerce? Come sempre, Gearbest la fa da padrone nelle promozioni relative ai device del produttore cinese ma in queste ore non mancano sullo store anche specifiche offerte, con relativi codici promozionali, dedicate ad altri smartphone di punta Android come il OnePlus 6 e l'Honor ...

OnePlus si prepara ad aprire un negozio fisico a Parigi : Carl Pei ha rivelato che la sua azienda intende aprire un negozio fisico a Parigi in occasione dell'ormai imminente lancio del suo nuovo modello, OnePlus 6T L'articolo OnePlus si prepara ad aprire un negozio fisico a Parigi proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi POCOPHONE F1 presentato oggi a Parigi/ Caratteristiche tecniche da urlo : OnePlus 6 trema - i prezzi : Xiaomi nella giornata di oggi, lunedì 27 agosto, ha presentato a Parigi POCOPHONE F1; arriverà in vendita in Italia a partire dal prossimo 30 agosto, ecco i prezzi.(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 18:28:00 GMT)

Ecco le feature che OnePlus 6T potrebbe prendere in prestito da OPPO R17 Pro : Dal continente asiatico arrivano nuove indiscrezioni su alcune delle caratteristiche tecniche che OnePlus 6T potrebbe vantare. Scopriamole insieme L'articolo Ecco le feature che OnePlus 6T potrebbe prendere in prestito da OPPO R17 Pro proviene da TuttoAndroid.

Sempre più confermato il OnePlus 6T : svelati altri dettagli dalla certificazione EEC : Agguanta un altro po' di concretezza il OnePlus 6T: la commissione EEC (Eurasian Economic Commission) ha da poco certificato il modello OnePlus A6013, che dovrebbe coincidere proprio con il top di gamma in rampa di presentazione (salvo possibili stravolgimenti). Purtroppo per voi, ed anche per noi (che moriamo dalla curiosità di vedere finalmente strutturato questo particolare modello), la certificazione non aggiunge altro a quanto già sapessimo ...

OnePlus apre le iscrizioni al programma Closed Beta per OnePlus 6 : Il team di OnePlus apre il nuovo programma Closed Beta per OnePlus 6 dichiarando di essere alla ricerca di 100 membri con cui collaborare per migliorare l'OxygenOS su vari aspetti. Da oggi è possibile inviare la propria richiesta di partecipazione nel caso in cui si fosse in possesso dei vari requisiti necessari. L'articolo OnePlus apre le iscrizioni al programma Closed Beta per OnePlus 6 proviene da TuttoAndroid.

Primi dettagli su OnePlus 6T : data di uscita anticipata e prezzo (poco più alto) : Credete sia presto per parlare di OnePlus 6T? Francamente anche noi, ma non possiamo esimerci dal parlarvene visti i rumors che lo stanno investendo in questo periodo. Lo scorso anno il precedente OnePlus 5T fu presentato a cavallo del mese di novembre, cosa che è bene tenere a mente. Cosa ne direste se il prossimo top di gamma del produttore cinese venisse presentato con un leggero anticipo, magari già ad ottobre? Potrà sembrarvi strano, ...

OnePlus 6T - tutto quello che sappiamo su funzioni - prezzo - uscita : Ad esempio, lo scorso anno OnePlus non ha aumentato i prezzi tra OnePlus 5 e OnePlus 5T e questa politica potrebbe essere applicata anche quest'anno. Il OnePlus 6T potrebbe essere lanciato in sole ...

I miglioramenti agli scatti di OnePlus 6 sono rimasti sulla carta o si apprezzano “sul campo”? : Ogni loro flagship viene pubblicizzato come il migliore mai realizzato, ma OnePlus 6 ha riscosso pareri contrastanti sulla qualità degli scatti L'articolo I miglioramenti agli scatti di OnePlus 6 sono rimasti sulla carta o si apprezzano “sul campo”? proviene da TuttoAndroid.