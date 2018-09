Oltre 3mila euro per diventata guardia giurata | 61enne cerca di truffare disoccupato di

Parma-Juventus - con Oltre 723mila spettatori partita più vista su Dazn : L’anticipo dello scorso sabato tra Parma e Juventus è risultato essere la partita più vista sulla piattaforma di streaming nelle prime tre giornate di Serie A TIM, con un’audience media stimata di 723.525 spettatori, e una reach complessiva di oltre 1.083.000 persone. Questi dati, rilasciati oggi dalla Nielsen Sports e che delineano l’impatto di Dazn nel primo mese di lancio in Italia, premiano anche l’impegno ...

Artigianato Fvg - perse Oltre 3mila imprese e quasi 6mila addetti dal 2006 : Nell'ultimo decennio l'Artigianato regionale ha registrato una forte riduzione della propria base produttiva. Il numero di imprese artigiane in Friuli Venezia Giulia è infatti diminuito di oltre 3.000 ...

Esodo estivo - Oltre 3mila transiti all'ora : Da quando è iniziato il traffico estivo, la notte appena trascorsa è stata quella a maggior intensità di traffico, con volumi elevatissimi - che hanno superato i 3 mila veicoli ora - in arrivo dal ...

Università - Oltre 83mila i candidati per i test a numero chiuso : Università, oltre 83mila i candidati per i test a numero chiuso La prova determina l'accesso a corsi di laurea come Medicina e Odontoiatria, Architettura e Veterinaria per l'anno accademico 2018/2019. Previsti 60 quesiti a cui rispondere in 100 minuti Parole chiave: ...

Oltre 13mila veneti emigrati nel 2017. Bond e Baratto : 'Servono soluzioni' : ... la festa organizzata in località Sant'Osvaldo per i veneti nel Mondo in occasione dei 45 anni dell'Associazione Trevisani nel mondo. Con Bond, presente in Cansiglio anche il collega di partito, il ...

Nel decreto Dignità sanatoria per Oltre 43mila maestre elementari : La commissione Lavoro della Camera ha approvato l’emendamento dei relatori che retrocede dal tempo indeterminato al contratto a termine fino al 30 giugno 2019 le assunzioni disposte nel frattempo...