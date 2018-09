Obbligo vaccinale | mamma di bimba immunodepressa | “Questo governo schizofrenico non fa

Appello del C.Li.Va. sulla proroga dell'Obbligo vaccinale : Vogliamo ricordarvi che mentre va in scena il triste teatrino della politica, migliaia di bambini italiani rischiano di diventare le uniche vittime sacrificali di questa battaglia ideologica. A voi ...

Salute - FIMP : plauso per il mantenimento dell’Obbligo vaccinale scolastico : La Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) accoglie con estrema soddisfazione il mantenimento dell’obbligo vaccinale per l’accesso alla scuola dell’infanzia. “E’ un provvedimento che potrà garantire maggiori tutele per la Salute di tutti i bambini e gli adolescenti italiani – afferma il dott. Paolo Biasci, Presidente Nazionale FIMP – Ringraziamo tutte le forze politiche e le Istituzioni che hanno reso possibile il superamento del ...

Ordine dei medici : 'Mantenere l'Obbligo vaccinale' : ... purché detta programmazione non collida, come nel caso di specie, con uno dei maggiori e più importanti traguardi raggiunti dalla scienza nel corso dei secoli passati". "La FTOM, pertanto, - ...

Obbligo vaccinale : Trieste dia il buon esempio : ... Walter Ricciardi e di ribadire la necessità di un confronto in cui la politica e l'ideologia non sottomettano le acquisizioni della scienza medica". Nel documento presentato dal Pd si ricorda che il ...

Scuola - rinvio Obbligo vaccinale riabilita circolare Grillo-Bussetti che introduce l'autocertificazione : Si allargano ogni giorno di più le polemiche sull' obbligo delle vaccinazioni per l'iscrizione alle scuole frequentate dai bambini fino a sei anni: lo slittamento a settembre dell'approvazione del ...

Pura follia rinviare l'Obbligo vaccinale : ... per questo l'emendamento approvato con il decreto Milleproroghe comporta una violazione alla scienza stessa. La necessità delle vaccinazioni è fuori da ogni dubbio come pure è inconfutabile la loro ...

Spoleto Sì chiede alla Regione di introdurre propria legge su Obbligo vaccinale scuole : La richiesta " è scritto in una nota dei Coordinatori " verrà recapitata al Consigliere regionale Silvano Rometti che rappresenta la componente politica della lista civica , PSI, e se ne renderà ...

Ha detto che l'obbligo rimane anche se i bambini non vaccinati saranno ammessi a scuola, ha proposto una criticata soluzione per i bambini immunodepressi e ha parlato di "obbligo flessibile"

Il rinvio dell'Obbligo vaccinale fa arrabbiare i medici. Anche del M5s : Articolo aggiornato alle ore 22,00 del 4 agosto 2018.* "No al rinvio di un anno dell’obbligo di presentare i certificati vaccinali per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia e ai nidi". Un altro no, l'ultimo è quello del presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli. Un no netto e che fa rumore. L'emendamento approvato con il ...

Stop all'Obbligo vaccinale : fronda nel M5S : Crepe nel MoVimento 5 Stelle sullo Stop all'obbligo vaccinale, contenuto nel decreto Milleproroghe, per l'iscrizione ai nidi e agli asili (scuole dell'infanzia). L'obbligo viene rinviato all'anno prossimo.Ieri la senatrice pentastellata Elena Fattori, da mamma, aveva espresso la sua contrarietà alla norma. Oggi è il collega Giorgio Trizzino, deputato M5s e direttore sanitario dell'Ospedale dei bambini di Palermo, che fa sapere di sposare in ...

Ministero : non sospeso Obbligo vaccinale : 20.17 "Non è stato sospeso l'obbligo vaccinale, né la certificazione obbligatoria. Volendo citare Shakespeare si sta facendo 'tanto rumore per nulla'". Così il capo di gabinetto del Ministero della Salute, Celotto, cerca di spegnere le polemiche dopo l'approvazione degli emendamenti M5S-Lega al Milleproroghe, che rinviano al 2019-20 l'obbligo vaccinale per l'accesso alle scuole d' infanzia. "E' stata solo sospesa,e solo per un anno,una delle ...

L'ordine dei Medici dice no al rinvio dell'Obbligo vaccinale : 'Sulle vaccinazioni lanciamo un appello al Parlamento, perché, nelle sue decisioni, rispetti sempre la scienza e metta il ministro della Salute, Giulia Grillo, nelle migliori condizioni per lavorare',...