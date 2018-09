O le rate o il sequestro

Fondi Lega : sequestro rateizzato per non bloccare il partito/ Salvini frena - Nordio smonta l'ipotesi : Fondi Lega: sequestro rateizzato per non bloccare il partito. Ultime notizie 49 milioni, il segretario federale Salvini frena, Nordio smonta l'ipotesi(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 12:12:00 GMT)

Sequestro fondi Lega - ipotesi rateizzazione. Di Battista : 'Restituiscano tutto'. Salvini : 'Non li ho' : Un prelievo 'graduale', poco per volta, per consentire alla Lega di proseguire l'attività politica e non chiudere i battenti. Dopo mesi di battaglie in tribunale, che andranno avanti in Cassazione con il ricorso annunciato dai Legali del Carroccio entro la settimana, arriva quello che ...

Sequestro fondi Lega : ipotesi rateizzazione. Di Battista attacca : «Restituiscano tutto». Salvini : «Non li ho proprio» : Incontro questa mattina, a Genova, riferiscono fonti parlamentari, tra i Legali della Lega e i giudici della Procura titolari dell'inchiesta sul Sequestro dei circa 49 milioni di fondi del...

Sequestro fondi Lega : ipotesi rateizzazione. Di Battista attacca : 'Restituiscano tutto' : Se vanno in giro per il mondo a cercare soldi e conti della Lega non li trovano perché non ci sono. Stiamo parlando di vicende del passato, la giustizia farà il suo corso, così bisogna dire...', ha ...

Sequestro fondi Lega : ipotesi rateizzazione. Di Battista attacca : «Restituiscano tutto» : Un prelievo 'graduale' per consentire alla Lega di proseguire le proprie attività. Sarebbe questo l'oggetto dell'incontro tra i magistrati genovesi e i Legali del Carroccio...

Grande Fratello Vip - l'incredibile fine di Chloe Ayling un anno dopo il sequestro choc a Milano : Versione smentita dagli stessi magistrati, ma oggi la bella Chloe è sbarcata nel mondo dello spettacolo: partecipa infatti al Grande Fratello Vip inglese, insieme a personaggi coma la diva di ...

Complicità con il boss dei Casalesi Michele Zagaria : sequestro di beni per 45 milioni per i fratelli Balivo : Complicità con il boss dei Casalesi Michele Zagaria. Con questa accusa la polizia ha effettuato un maxi sequestro nelle province di Caserta e Frosinone nei confronti dei fratelli Gaetano e Silvestro Balivo: si tratta di immobili per un valore totale di 45 milioni di euro. Il provvedimento è arrivato a seguito delle indagini della Direzione nazionale antimafia guidata dal procuratore Federico Cafiero De Raho. Nella fattispecie, si tratta di 100 ...

La exit strategy della Lega sul sequestro dei fondi è fondare una nuova Lega? : Dopo la richiesta del sequestro delle somme che entreranno nelle casse fino al raggiungimento di 49 milioni, il Carroccio è passato all'attacco . Si attendono le decisioni del Tribunale del riesame di ...