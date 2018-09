Chi l’ha Visto? la Nuova stagione : stasera 12 settembre su Rai 3 la prima puntata : Parte stasera la nuova stagione del programma condotto da Federica Sciarelli che compie quest'anno 30 anni.

Ascolti TV : i debutti della Nuova stagione 2018/2019 confrontati con quelli dell’anno precedente : Matteo Salvini e Bruno Vespa Si dice che “chi ben comincia è a metà dell’opera“. Non sempre è così in televisione, ma è innegabile che una buona o una cattiva partenza possa arrivare a condizionare l’intero esito dell’annata catodica. Andiamo a scoprire, volta per volta, come sono andati i debutti del 2018/2019 confrontati con quelli della stagione precedente. Ecco chi sale e chi scende. debutti 11 settembre ...

Presentata a Milano la Nuova stagione del Teatro Manzoni : Un'ampia proposta di spettacoli ha contrassegnato le stagioni del Teatro Manzoni fin da quando, nel marzo 1978, Silvio Berlusconi …

Rugby – Presentata la Nuova stagione di Serie A femminile : Serie A femminile: Presentata la stagione 2018/19 Contestualmente al Campionato Italiano TOP12, al NHOW di Milano è stata Presentata oggi la nuova stagione del Campionato di Serie A femminile con la presenza delle delegazioni delle venti squadre partecipanti, che conferma la crescita del movimento già evidenziata nella stagione conclusa con il primo titolo vinto dal Colorno. Maria Cristina Tonna, Responsabile del Settore femminile FIR, ha ...

Mi Manda Rai 3 - la Nuova stagione con Salvo Sottile : E’ ufficialmente iniziata la nuova edizione di “Mi Manda Rai 3”, la storica trasmissione della Rai condotta da Salvo Sottile: ecco le novità Dopo lo speciale “Prima dell’alba Estate” proseguono gli impegni televisivi di Salvo Sottile confermato alla guida della nuovissima edizione di “Mi Manda Rai3“, lo storico programma che da sempre si occupa della difesa dei diritti dei consumatori. Mi Manda rai ...

Nuova stagione dei canali Discovery - sul NOVE Come Quando Fuori Piove : VIRGINIA RAFFAELE arriva sul NOVE dal 12 settembre alle 21:25 con la sua prima serie tv. Quattro donne di età, città e classi sociali diverse viaggiano in auto verso una meta apparentemente chiara. Niente sembra accomunarle, ma con lo scorrere dei chilometri la lente d’ingrandimento mette a fuoco le personalità, e chiarisce il tema comune: la fuga dalla solitudine. Durante il loro viaggio le protagoniste si accorgono ...

"Chi l'ha visto" compie 30 anni - al via la Nuova stagione : Lo storico programma di Rai 3 riparte da mercoledì 12 settembre. Al timone sempre Federica Sciarelli

Ascolti TV : i debutti della Nuova stagione 2018/2019 confrontati con quelli dell’anno precedente : Caterina Balivo Si dice che “chi ben comincia è a metà dell’opera“. Non sempre è così in televisione, ma è innegabile che una buona o una cattiva partenza possa arrivare a condizionare l’intero esito dell’annata catodica. Andiamo a scoprire, volta per volta, come sono andati i debutti del 2018/2019 confrontati con quelli della stagione precedente. Ecco chi sale e chi scende. debutti 10 settembre 2018 Uno Mattina ...

Ascolti TV : i debutti della Nuova stagione 2018/2019 confrontati con quelli dell’anno precedente : Caterina Balivo Si dice che “chi ben comincia è a metà dell’opera“. Non sempre è così in televisione, ma è innegabile che una buona o una cattiva partenza possa arrivare a condizionare l’intero esito dell’annata catodica. Andiamo a scoprire, volta per volta, come sono andati i debutti del 2018/2019 confrontati con quelli della stagione precedente. Ecco chi sale e chi scende. debutti 10 settembre 2018 Uno Mattina ...

Il Teatro dell'Unione alza il sipario sulla Nuova stagione di Prosa : In cartellone, da ottobre ad aprile, dieci titoli di Prosa in abbonamento " tre in più rispetto allo scorso anno " quattro appuntamenti con la danza e sette spettacoli per le famiglie. Proposte di " ...

Nuova stagione al Funaro - il cartellone : Dal 1979 il musicista, autore, compositore e interprete, scrive infatti le musiche di tutti gli spettacoli teatrali e dei film della compagnia di base alla Cartoucherie di Parigi. Nel corso della ...

Porta a Porta - al via la Nuova stagione con ospite Matteo Salvini : L’informazione torna protagonista in seconda serata su Rai1 con la ventiquattresima stagione di “Porta a Porta” di Bruno Vespa: ecco quando Tutto pronto per il ritorno in tv di “Porta a Porta“, lo storico programma di informazione condotto da Bruno Vespa in seconda serata su Rai1. Scopriamo le novità e alcune anticipazioni sulla ventiquattresima stagione in partenza sulla prima rete di Viale Mazzini. Porta a Porta ...

Una pallottola nel cuore 3 - Gigi Proietti giornalista-detective torna con una Nuova stagione : torna e si rinnova Una pallottola nel cuore, la fiction con Gigi Proietti giunta alla terza serie, da martedì 11 settembre in onda su Rai1 in prima serata a un anno e mezzo di distanza dalla trasmissione della seconda. In sede di presentazione della serie, Proietti, il regista, la direttrice di Rai Fiction e il direttore di Rai1 hanno parlato delle novità di questa stagione, sempre generalista ma con una netta spinta verso il pubblico più ...

Ascolti TV : i debutti della Nuova stagione 2018/2019 confrontati con quelli dell’anno precedente : Barbara Palombelli Si dice che “chi ben comincia è a metà dell’opera“. Non sempre è così in televisione, ma è innegabile che una buona o una cattiva partenza possa arrivare a condizionare l’intero esito dell’annata catodica. Andiamo a scoprire, volta per volta, come sono andati i debutti del 2018/2019 confrontati con quelli della stagione precedente. Ecco chi sale e chi scende. debutti 9 settembre 2018 Forum ...