Nuoto | svelato il programma delle gare alle Olimpiadi di Tokyo 2020 | le finali si

oasport

: #Nuoto #Tokyo2020 Svelato il programma degli sport acquatici ai Giochi giapponesi - sportface2016 : #Nuoto #Tokyo2020 Svelato il programma degli sport acquatici ai Giochi giapponesi - secesecwolf : RT @Coninews: Annunciato il calendario delle gare e l'ordine degli eventi degli #sport acquatici per le Olimpiadi di #Tokyo2020. ??? I primi… - Coninews : Annunciato il calendario delle gare e l'ordine degli eventi degli #sport acquatici per le Olimpiadi di #Tokyo2020.… -

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Una notizia che già era nell’aria da tempo e oggi è arrivata la conferma. In seguito all’accordo raggiunto tra il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e la Federazione Internazionale di(FINA), il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici diha reso noto che ledi, previste nell’Olympic Aquatics Centre, avranno inizio il 25 luglio, con le primeil 26 (mattina, orario giapponese), e finiranno il 2 agosto. Pertanto le batterie ci saranno la sera e gli atti conclusivi, come detto, al mattino, come avvennedi Pechino 2008. Viste le 7 ore di fuso orario in avanti, in Italia assisteremospecialità che assegneranno le medaglie di notte e la prima distanza che regalerà i metalli tanto ambiti saranno i 400 misti maschili. Opportuno ricordare che nela Cinque Cerchi, a differenzaedizioni ...