Notte Europea dei Ricercatori - il 28 settembre in 116 città  

Ricerca : Fioramonti lancia Notte Europea ricercatori - il 28 in 116 città : ... va in piazza, ma non solo in quelle delle grandi città, come una rete a nido d'ape', ha spiegato Cinzia Grasso, project manager dell'associazione Frascati Scienza. La Settimana della scienza e la ...

Perugia - anche Sharper fra i progetti italiani della Notte Europea dei Ricercatori sostenuti dalla Commissione Europea : ... Napoli, Nuoro, Palermo, Pavia, Perugia e Trieste, con un programma biennale per raccontare la passione, le scoperte e le sfide dei Ricercatori attraverso più di 600 attività tra mostre, spettacoli,...

SHARPER – Notte Europea dei Ricercatori : tutti i colori della ricerca in 12 capoluoghi di provincia di 8 regioni : È stata presentata stamani (12 settembre) alla sala della Comunicazione del Ministero dell’Istruzione, Università e ricerca a Roma l’edizione 2018 di SHARPER (SHAring Researchers’ Passions for Evidences and Resilience), uno dei progetti italiani della Notte Europea dei ricercatori sostenuti dalla Commissione Europea. “ricerca e innovazione sono al centro dello sviluppo del paese e senza questi non c’è cambiamento e per questo tutti ...

La Notte Europea dei Ricercatori in Italia : ecco i 9 progetti italiani sostenuti dalla Commissione Europea : Il 28 settembre 2018 si svolgerà in tutta Europa la nuova edizione della Notte Europea dei Ricercatori e l’Italia è il paese nel quale l’iniziativa ha la dimensione più diffusa e varia che fa incontrare nelle strade, nelle piazze e nei siti del patrimonio culturale, nelle università e nei laboratori dei principali istituti di ricerca migliaia di Ricercatori e centinaia di migliaia di persone di ogni età. La Notte dei Ricercatori in Italia è ...

Notte Europea dei Ricercatori : il 28 settembre laboratori aperti - spettacoli e conferenze in 100 città : Si terrà il prossimo 12 settembre alle ore 11.30 alla sala della Comunicazione del Ministero dell’Istruzione a Roma (viale Trastevere 76/a) la conferenza stampa di presentazione della Notte Europea dei Ricercatori, evento promosso dalla Commissione Europea per favorire l’incontro e il dialogo tra Ricercatori e cittadini, e occasione per condividere la passione per la ricerca. Venerdì 28 settembre la nuova edizione della Notte Europea dei ...

Ricerca : 'Notte europea' - mamme protagoniste per avvicinare figli a scienza : Quest'anno, sono oltre 30 le città e più di 60 i partner che prendono parte alla 13esima edizione della Notte europea dei Ricercatori organizzata da Frascati scienza. Il tema è 'Be a citizen ...

Notte Europea dei Ricercatori al Museo Explora : “Io non spreco” per scoprire come ridurre gli sprechi alimentari : Al Museo Explora Io non spreco, per scoprire come ridurre lo spreco alimentare, evento promosso in occasione della 13ª edizione della Notte Europea dei Ricercatori, organizzata da Frascati Scienza, dedicata al progetto BE a citizEn Scientist: la scienza è partecipata (BEES). Ingresso gratuito al Museo alle 19.30 e alle 21.15, con laboratori su prenotazione e attività a fruizione libera: Io non spreco intende sensibilizzare bambini e famiglie sul ...

La Notte Europea dei Ricercatori è sempre più delle mamme : Sono soprattutto le mamme il cuore pulsante del pubblico della Notte Europea dei Ricercatori: negli ultimi anni a partecipare a questo grande evento dedicato al mondo della ricerca scientifica e dei Ricercatori sono soprattutto le donne, che rappresentano quasi il 60%, e la gran parte di loro porta con sé i figli con l’obiettivo di far avvicinare i piccoli al mondo della scienza. A delineare il ritratto del pubblico della Notte Europea dei ...

Piero Angela cittadino onorario alla Notte Europea dei Ricercatori di Frascati Scienza : ... visite ai laboratori di ricerca ma anche Ted talks, 'apericerca', banconi della Ricerca, e l'Università Campus Bio-Medico, oltre agli incontri 'sotterranei' tra Scienza e archeologia con GEA S.C.a.r.

Piero Angela cittadino onorario alla Notte Europea dei Ricercatori di Frascati Scienza : Piero Angela sarà insignito dell’Alta onorificenza del Civis Tusculanus venerdì 28 settembre, durante gli eventi della XIII edizione della Notte Europea dei Ricercatori organizzata da Frascati Scienza. Come spiega il sindaco di Frascati e presidente di Frascati Scienza Roberto Mastrosanti, l’onorificenza, che 20 anni fa fu consegnata a Rita Levi Montalcini, vuole sottolineare l’importanza e la centralità che la ricerca e la ...

Odissea nello spazio - sconosciuto - antipasto della Notte Europea dei Ricercatori 2018 : Un modo per avvicinarsi e conoscere il mondo della ricerca e i Ricercatori, persone ordinarie con un lavoro straordinario. Il culmine sarà venerdì 28 settembre con la Notte Europea dei Ricercatori ...