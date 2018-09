“Non ci credevo” Vince 1 milione al Gratta e Vinci | poi il gesto spiazzante

caffeinamagazine

(Di mercoledì 12 settembre 2018) La dea bendata colpisce ancora. Qualcuno, grazie a un, sta per iniziare una nuova vita. La fortuna gira e stavolta si è fermata ad Arezzo, in Toscana, dove grazie a un biglietto di lotteria istantanea è stata registrata lata di undi euro. Avete letto bene: undi euro. Il fortuntato ha tentato la svolta acquistando un ‘100X’, che è unche costa 20 euro in cui si moltiplica (fino a cento in questo caso) la cifra del premio corrispondente. Come spesso accade, non si sa chi sia il neo milionario che tra poco, se non è già successo, vedrà lievitare il suo conto corrente in banca. È rimasto anonimo il fortunatotore (otrice, non è dato saperlo) che ha comprato il tagliando ad Arezzo. Chiunque sia, tuttavia, ha trovato un modo molto originale per farsi vivo nel punto vendita dove ha acquistato quel biglietto ...