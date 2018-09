“No!” Choc alle nozze | prima gioia poi lacrime Lo ha fatto davanti a tutti

caffeinamagazine

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Una storia assurda di quelle a cui sembra impossibile credere. Viene dalla Turchia, da Kozagac, dove una giornata di festa si è trasformata in una tragedia. Tutto era filato liscio, il matrimonio, due amici che si giurano amore eterno e la sana voglia di festeggiare fino al mattino tra balli, banchetti, scherzi, risate e vino. Tutto nella norma, fino a quando non è spuntata un’arma e una serie di proiettili ha iniziato a volare in aria. Una tradizione, pare, molto diffusa in Turchia nelle cerimonie importanti. Tra gli improvvisati pistoleri c’era anche Hasan Akdemir, un medico di 39 anni che dopo alcuni colpi si è accorto che la sua arma stava facendo cilecca. Invece di lasciar perdere e riporre la pistola nella fondina, Hasan non si è dato per vinto e ha cominciato ad armeggiare per capire quale fosse il problema, risolverlo e ricominciare a sparare. E’ stata la mossa più ...