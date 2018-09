Nissan - La Pulsar esce di scena

quattroruote

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Lo scorso giugno laha fermato la produzione della, dal 2014 assemblata a Barcellona nella fabbrica del gruppo formato dal costruttore nipponico e dalla Renault. Questa decisione, presa per via dei risultati commerciali sensibilmente inferiori a quanto previsto dai piani industriali, ha messo fine alla breve vita della compatta giapponese creata proprio per riportare lanel segmento C, nel quale il marchio era assente dal lontano 2006 quando la seconda generazione della Almera uscì di.Vendite sotto le aspettative. La continua espansione del segmento delle Suv ha progressivamente eroso la quota di mercato delle hatchback compatte,compresa. Lo scorso anno, secondo i dati della Jato Dynamics, laha consegnato 25.221 esemplari della segmento C, quasi 40.000 mila in meno della quota annua prevista per l'Europa, pari a circa 64.000 esemplari. Per il ...