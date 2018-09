Nio - Dall' Ipo raccolto solamente un miliardo di dollari

Dalla polizia di frontiera alle sanzioni all'Ungheria - cosa ha detto Juncker sullo stato dell'UNione : L'Europa deve restare un continente di apertura e tolleranza, non sarà mai una fortezza che volta le spalle al mondo'. No al nazionalismo 'È necessario rispettare l'Unione europea. Non ricorriamo ad ...

Ponte Morandi - Toninelli : “Segnali positivi dall’UNione europea per l’assegnazione dell’appalto a Fincantieri” : “Segnali positivi” dall’Unione europea per l’affidamento dei lavori di ricostruzione del Ponte Morandi a Fincantieri. Lo riferisce in audizione alla Camera il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, che precisa: “In questi minuti è in corso un incontro a Bruxelles per verificare se si possa derogare al Codice degli Appalti al fine di procedere con l’assegnazione immediata, senza gara, a un soggetto pubblico ...

Misano Moto3 - trionfa Dalla Porta. Di GiannantoNio podio : Splendida prima volta di Lorenzo Dalla Porta. Il toscano della Honda del Team Leopard ha bruciato in volata lo spagnolo Jorge Martin e un altro italiano, Fabio Di Giannantonio, aggiudicandosi il GP di ...

Moto3 - GP San Marino Misano 2018 : Lorenzo Dalla Porta vince in volata su Martin e Di GiannantoNio - Bezzecchi cade nel finale : Lorenzo Dalla Porta (Honda Leopard) vince il Gran Premio di San Marino 2018 della Moto3 e conquista il primo successo della sua giovane carriera. Il pilota toscano disputa una prova solida e senza sbavature e centra, con pieno merito, il gradino più alto del podio di Misano. La gara della classe più leggera è decisa da due cadute. La prima, di gruppo, nel corso del secondo giro, che estromette ben cinque piloti Dalla battaglia (tra i quali Aron ...

Infrastrutture - Conte : “Pesantemente trascurate dall’austerity. Revisione concessioni per valorizzare patrimoNio” : “Le Infrastrutture sono state pesantemente trascurate dall’austerity con le dolorosissime conseguenze che conosciamo. Vogliamo varare un grande piano e vogliamo riammodernare il sistema delle Infrastrutture”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo alla cerimonia inaugurale dell’ottantaduesima edizione della Fiera del Levante. L'articolo Infrastrutture, Conte: “Pesantemente trascurate ...

Kendall Jenner ha dato la sua approvazione al matrimoNio tra Justin Bieber e Hailey Baldwin : La modella è amica di entrambi The post Kendall Jenner ha dato la sua approvazione al matrimonio tra Justin Bieber e Hailey Baldwin appeared first on News Mtv Italia.

Scienza - per la prima volta nella storia due illustri esperti italiani premiati dall’American Geophysical UNion : il Prof. Giuliano Panza ed il Prof. Alberto Montanari : La più grande organizzazione mondiale di scienze della Terra e dello spazio, composta da oltre 60.000 membri di oltre 140 Paesi diversi, premia 33 individui eccezionali. Ogni anno l’AGU (American Geophysical Union) onora gli scienziati per il loro servizio, i risultati e i contributi eccezionali per la comunità di scienze della Terra e dello spazio. Le medaglie AGU sono la più alta onorificenza conferita dall’Unione. I premi dell’AGU riconoscono ...

J-AX/ Dall'assenza al matrimoNio di Fedez alla pausa dalla musica (Battiti Live Compilation) : J-AX sta vivendo un periodo controverso. Dall'assenza al matrimonio dell'amico Fedez con Chiara Ferragni alla decisione di fermarsi nel mondo della musica (Battiti Live Compliation)(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 10:59:00 GMT)

Scienza - dall’UNione Europea 17 milioni di euro per 170 progetti innovativi dalla Medicina all’Astronomia : Sono 17 i milioni di euro che verranno impegnati per 170 progetti innovativi per la rilevazione e la produzione di immagini che vanno dall’astronomia alla Medicina nell’ambito di ATTRACT, iniziativa finanziata nell’ambito del programma europeo Horizon 2020. Sotto la guida del Cern lavoreranno insieme laboratori di ricerca (tra cui quelli dell’Osservatorio europeo Australe (Eso), l’Institut Laue-Langevin (Ill) e il ...

Bartolomeo : l'ambiente distrutto dall'arroganza e dalla smania di domiNio dell'uomo : È lo stesso mondo in cui 'la catastrofe ecologica sta bussando alle sue porte'. 'Questi terribili sviluppi - afferma Bartolomeo nel suo messaggio - sono conseguenze di scelte specifiche di un certo ...

Einer Rubio - dalla Colombia al SanNio per provare a conquistare il ciclismo : Pago Veiano. Appena duemila anime nell'entroterra sannita, a una ventina di chilometri da Benevento. Sta crescendo qui uno dei nuovi talenti emergenti del ciclismo mondiale, si chiama Einer Augusto ...

MATRIMONio CHIARA FERRAGNI E FEDEZ/ Foto - a Noto i Ferragnez seguiti dalle telecamere... di chi? : MATRIMONIO CHIARA FERRAGNI e FEDEZ 1° settembre 2018: tutto pronto a Noto per le nozze più attese dell'anno. Ospiti, location, orario, menù, abiti e damigelle. I Ferragnez seguiti dalle telecamere? Sembra proprio di sì. Proprio qualche ora fa Gabriele Parpiglia parlava del MATRIMONIO di FEDEZ e CHIARA FERRAGNI come di qualcosa di "social" e non venduto a nessun giornale ma, a quanto pare, non è tutto vero. I più attenti si sono accorti che, ...

Tiro con l’arco - Europei 2018 : argento per l’Italia nel compound femminile. Anastasio - Franchini e ToNioli battute allo shoot off dalla Turchia : Arriva la prima medaglia azzurra agli Europei di Tiro con l’arco a Legnica (Polonia). l’Italia conquista l’argento nella gara a squadre del compound femminile. Il terzetto formato da Anastasia Anastasio, Irene Franchini e Marcella Tonioli si è dovuto arrendere in finale alla Turchia (Bostan, Elmaagacli, Suzer) allo shoot-off. Un risultato importante, che lascia però l’amaro in bocca per lo svolgimento della gara. Avvio di match molto ...

L’incapacità di distinguere la fuffa dalla realtà spiega la fine dell’opiNione pubblica : Se l’Italia fosse un paese dotato di un’opinione pubblica con la testa sulle spalle, l’incredibile sondaggio pubblicato due giorni fa sulla prima pagina del Financial Times, relativo alL’incapacità del nostro elettorato di avere una percezione dei problemi del paese basata su dati reali e non su dat