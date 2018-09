Nintendo Switch Online dal 19 settembre | 7 giorni gratis | giochi di lancio e prezzi

Nintendo svela la data di lancio di Nintendo Switch Online : Nintendo ha finalmente annunciato la data di lancio di Nintendo Switch Online, il servizio che permetterà agli utenti di giocare Online con i titoli per Nintendo Switch ricevendo inoltre una mole di benefici aggiuntivi.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, il servizio aprirà i battenti la prossima settimana, dal 19 settembre 2018. L'abbonamento annuale verrà 20€ per un singolo account, ma c'è in ogni caso la possibilità di acquistare ...

Moonlighter : l'ispirato action RPG arriva a novembre su Nintendo Switch : l'ispirato action RPG Moonlighter ha una finestra di rilascio più specifica per Nintendo Switch. Il publisher 11 bit Studios ha confermato con un nuovo trailer che il gioco arriverà sull'ibrida a novembre 2018, in versione digitale e fisica.Come riporta Gamingbolt, lo sviluppatore Digital Sun ha lavorato su Moonlighter per diversi anni dopo una campagna crowdfunding di successo. Il gioco si concentra su Will, il negoziante che si propone di ...

Scribblenauts Mega Pack : ecco qualche immagine da Nintendo Switch : Scribblenauts Mega Pack uscirà su Nintendo Switch questo mese, riporta Nintendoeverything.La collezione contiene al suo interno le versioni complete di Scribblenauts Unlimited e di Scribblenauts Unmasked: A DC Comics Adventure, oltre a contenuti bonus per entrambi i giochi. Il lancio è previsto per il 18 settembre in formato digitale per Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One e Xbox One X, per u prezzo di 29,99 euro.Read ...

Nintendo Switch Online : niente salvataggi cloud per Pokémon Let's GO Pikachu/Eevee e Splatoon 2 : Pokémon Let's GO Pikachu, Pokémon Let's GO Eevee e Splatoon 2 non supporteranno la funzionalità offerta da Nintendo Switch Online dei salvataggi in cloud, riporta Gamingbolt.Arriva purtroppo conferma da parte delle pagine web ufficiali dedicate ai giochi in questione, dove possiamo leggere chiaramente "Questo gioco non supporta il backup dei salvataggi via cloud".La possibilità di poter salvare la nostra partita anche sulla nuvola è un vantaggio ...

Svelata la data di uscita di Civilization 6 per Nintendo Switch : Dal nulla, Firaxis ha annunciato che Sid Meier's Civilization 6 uscirà per Nintendo Switch il 16 novembre. Il titolo di strategia a turni rilasciato per la prima volta su PC a ottobre 2016.Come seguito della leggendaria serie di giochi, Civilization 6 per Switch presenterà tutti gli aggiornamenti rilasciati fino ad ora. Comprenderà anche il Vikings Scenario Pack, il Poland Civilization e Scenario Pack, l'Australia Civilization e Scenario Pack e ...

Yoshi's Crafted World potrebbe essere il titolo del videogioco di Yoshi per Nintendo Switch : Stando a numerose segnalazioni che si sono rapidamente moltiplicate nella giornata di ieri, sembra proprio che Yoshi's Crafted World possa essere il titolo del videogioco annunciato nel 2017 per Nintendo Switch, che avrà come protagonista proprio il piccolo dinosauro verde alleato di Mario.Come riporta VG24/7, Yoshi's Crafted World è apparso nello store Nintendo senza che l'azienda ne desse l'annuncio ufficiale, che con tutta probabilità sarebbe ...

Civilization VI arriva anche su Nintendo Switch a novembre : Tra le feature evidenziate, notiamo la conferma della possibilità di giocare liberamente , potete ottenere la vittoria per dominio, per cultura, per scienza e così via, e di vestire i panni di 24 ...

Disponibile la demo di Mega Man 11 per Nintendo Switch - PS4 e Xbox One : Come segnalato da Comicbook, Capcom ha reso Disponibile la demo di Mega Man 11 su Nintendo Switch, PS4 e Xbox One. La versione per l'ibrida era stata già pubblicata nella giornata di ieri sull'eShop.Nella demo potrete scegliere il livello di difficoltà e cimentarvi contro "nemici di tutti i tipi e le trappole nel livello Block Man". Inoltre, sarete incoraggiati a utilizzare vari strumenti tra cui il nuovo sistema Double Gear, utile a rallentare ...

Annunciato LEGO Harry Potter Collection per Nintendo Switch e Xbox One : Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games e The LEGO Group oggi hanno Annunciato LEGO Harry Potter: Collection, che porta per la prima volta LEGO Harry Potter: Years 1-4 e LEGO Harry Potter: Years 5-7 su Nintendo Switch e Xbox One, con entrambi i vendutissimi videogiochi rimasterizzati e riuniti in un unico pacchetto.In uscita il 2 novembre 2018, LEGO Harry Potter: Collection riunisce il caratteristico umorismo dei giochi LEGO e il vasto ...

Eiji Aonuma non esclude l'arrivo di un nuovo The Legend of Zelda su Nintendo Switch : Eiji Aonuma, produttore della serie di The Legend of Zelda, ha condiviso alcuni commenti sul prossimo gioco della famosa e amata saga.Come riporta Nintendosoup, Aonuma ha dichiarato che esiste la possibilità di un'uscita su Switch per il prossimo gioco di Zelda, dopo Breath of the Wild. Per quanto riguarda il nuovo episodio o quando verrà rilasciato, Aonuma non ha condiviso dettagli.Il produttore ha anche aggiunto che Breath of the Wild deve ...

Valkyria Chronicles : Disponibile dall’Autunno su Nintendo Switch : SEGA of America è felice di annunciare che il primo Valkyria Chronicles sarà Disponibile sull’eShop di Nintendo Switch il 16 ottobre, 2018! Scopri la storia di Lieutenant Welkin Gunther, Sergeant Alicia Melchiott e dei loro compagni della Squad 7 in Valkyria Chronicles su Nintendo Switch. Grazie alle meravigliose grafiche, questo è il modo perfetto per i fan di scoprire la storia della Squad 7 ...

Nintendo Switch Online è vicino : attivazione a settembre : 2 Datato per ora ancora un generico settembre 2018 il servizio Online di Nintendo sta per giungere a noi. Ne sentivamo il bisogno? Forse noi consumatori no, ma la grande N probabilmente si. E non siamo qui a parlare unicamente di guadagno per l'azienda ma di fondi per migliorare un servizio Online e social che ora come ora è ancora in stato embrionale. Basti pensare che dopo più di un anno dall'uscita della console ibrida non si è ...

Diablo 3 : il gioco in arrivo per Nintendo Switch avrà il supporto per gli Amiibo : L'annuncio di Diablo 3 per Nintendo Switch è stato decisamente gradito da tutti i fan della celebre saga Blizzard, ma quest'oggi giunge una nuova sorpresa che rende questa trasposizione più che completa, riporta VG247.Il gioco, in arrivo per la console ibrida della grande N, offrirà il supporto completo per gli Amiibo. La conferma giunge direttamente dal PAX West 2018, a dare la lieta notizia è stato uno degli sviluppatori del titolo ...